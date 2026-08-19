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Sis persones intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella

El SEM va activar quatre ambulàncies

Diversos vehicles dels Bombers de la Generalitat, en una imatge d'arxiu.

Diversos vehicles dels Bombers de la Generalitat, en una imatge d'arxiu. / Bombers de la Generalitat

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ACN

ACN

Caldes de Malavella

Sis persones han estat intoxicades la nit passada per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. Segons ha explicat Bombers en un missatge a X, l'avís és de les 22.57 h i van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha explicat a l'ACN que va activar quatre ambulàncies i va traslladar els sis intoxicats en estat menys greu a l'Hospital de Mataró. Es dona el cas que aquest dimarts quatre persones van resultar intoxicades per la possible mala combustió d’un generador a l’interior d’una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.

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