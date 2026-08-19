Necrològiques
Sis persones intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella
El SEM va activar quatre ambulàncies
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Sis persones han estat intoxicades la nit passada per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. Segons ha explicat Bombers en un missatge a X, l'avís és de les 22.57 h i van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha explicat a l'ACN que va activar quatre ambulàncies i va traslladar els sis intoxicats en estat menys greu a l'Hospital de Mataró. Es dona el cas que aquest dimarts quatre persones van resultar intoxicades per la possible mala combustió d’un generador a l’interior d’una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
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