Intervenen més de 2.800 productes falsificats a cinc botigues de Lloret de Mar
La Policia Nacional ha detingut als tres responsables dels establiments comercials als quals se'ls imputa un presumpte delicte contra la propietat industrial
La Policia Nacional ha intervingut més de 2.800 articles falsificats en cinc establiments comercials de Lloret de Mar, en el marc d’un operatiu contra la comercialització de productes que vulnerarien els drets de propietat industrial de diverses marques.
La investigació es va iniciar arran d'una denúncia interposada pels representants legals d'algunes marques de reconegut prestigi, que havien detectat indicis que els establiments presumptament comercialitzarien articles falsificats. Durant les inspeccions, els agents van localitzar i confiscar principalment productes tèxtils, bosses, calçat, bijuteria i ulleres de sol de diferents marques. En total, es van intervenir 2.887 articles.
Després de comprovar-se el resultat positiu de les inspeccions, els agents del cos de seguretat van procedir a citar els tres responsables dels establiments, als quals se'ls imputa un presumpte delicte contra la propietat industrial.
L’operatiu forma part de les actuacions que la Policia Nacional desenvolupa contra la falsificació i comercialització de productes que infringeixen els drets de les marques. En aquest marc del mateix dispositiu, a Salou també s’han intervingut 2.416 articles falsificats més.
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