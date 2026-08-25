L’espai infantil gratuït de Blanes rep més de 1.500 infants en menys de dos mesos
Més de 1.500 infants han passat aquest estiu pel Miniclub Infantil de Blanes, una de les activitats que l’Ajuntament ofereix durant els mesos de juliol i agost per reforçar l’oferta turística adreçada a les famílies. El servei, que es va posar en marxa l’1 de juliol i funcionarà fins al 31 d’agost, registra una mitjana d’uns 26 nens i nenes al dia, mentre que en la jornada de més afluència se n’han comptabilitzat una cinquantena.
El Miniclub és un servei gratuït impulsat pel Departament de Turisme de l’Ajuntament de Blanes i està situat al final del passeig de S’Abanell, al costat del Parc de Salut i del Parc de Cal·listènia i a tocar de la platja. L’espai es troba sota una pineda, fet que permet que tant els infants com els seus acompanyants puguin gaudir de l’activitat en una zona protegida del sol.
El servei està pensat per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys, que han d’estar sempre acompanyats per una persona adulta responsable. L’aforament màxim és de 20 persones i, quan hi ha més demanda, les estades es limiten a 30 minuts per facilitar la rotació i permetre que més famílies puguin utilitzar l’espai.
El Miniclub obre de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 2 del migdia, i disposa de monitoratge. La programació inclou diferents propostes al llarg de la setmana, com manualitats, balls, pinta-cares i experiments educatius.
A aquestes activitats s’hi afegeixen contes, jocs i material infantil, tot i que un dels principals reclams són els dos inflables instal·lats al recinte. Els infants hi poden jugar sense límit de temps sempre que no hi hagi una llista d’espera per accedir-hi. L’espai també disposa de lavabos.
Visitants d’arreu de Catalunya i d’Europa
Segons el balanç fet pel Departament de Turisme, la majoria dels usuaris del Miniclub procedeixen de diferents punts de Catalunya i de la resta de l’Estat, però també hi ha una presència destacada de famílies procedents de França, Alemanya, els Països Baixos, Ucraïna i Bèlgica.
L’Ajuntament considera molt positiva l’acollida del servei i destaca que contribueix a consolidar Blanes com una destinació de turisme familiar. El municipi va ser, l’any 2008, el primer de les comarques gironines a obtenir la certificació de Turisme Familiar de l’Agència Catalana de Turisme, un distintiu que reconeix les destinacions que disposen d’activitats, equipaments i serveis especialment adaptats per a les famílies.
El Miniclub forma part del conjunt de serveis i activitats que Blanes posa en marxa coincidint amb l’increment de visitants durant l’estiu. Entre les altres propostes hi ha visites guiades gratuïtes amb rutes patrimonials, literàries, pel centre històric i per les ermites del municipi.
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