Operatius Kanpai a Anglès i Lloret: un detingut amb 57 grams d’haixix i sis expedients d’expulsió
El dispositiu a Anglès va permetre identificar 41 persones i intervenir 57 grams d’haixix en dos bars del carrer de Girona
L’actuació a Lloret va localitzar vuit multireincidents amb 43 antecedents i va comportar tretze controls d’estrangeria
Dos dispositius policials Kanpai desplegats a Anglès i Lloret de Mar han permès identificar recentment diverses persones amb antecedents i actuar contra delictes i infraccions administratives. A Anglès, l’operatiu va acabar amb un detingut per un presumpte delicte contra la salut pública, mentre que a Lloret sis persones van ser denunciades amb expedients d’expulsió.
El dispositiu d’Anglès es va dur a terme el dijous 20 d’agost al vespre, cap a quarts de nou, en dos bars del carrer de Girona. Hi van participar efectius dels Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Policia Local d’Anglès i la Policia Local de Vidreres, aquesta última amb la unitat canina. Els agents van identificar 41 persones, que acumulaven en conjunt 44 antecedents policials, i van detenir-ne una per un presumpte delicte contra la salut pública. Durant l’actuació li van intervenir 57 grams d’haixix.
L’operatiu també va comportar quatre actes administratives per tinença de substàncies estupefaents i una altra per la possessió d’una arma blanca, que va quedar intervinguda. La Guàrdia Civil, per la seva banda, va aixecar tres actes per irregularitats als establiments: una per venda irregular de tabac, una altra per venda irregular d’alcohol i una tercera per incompliments en matèria de videovigilància.
Vuit multireincidents a Lloret
A Lloret de Mar, el dispositiu es va desenvolupar en tres punts del nucli antic, entre els quals la plaça Doctor Adler i l’entorn de l’Hotel Castella. L’actuació va comptar amb agents dels Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Local.
Segons explica l’alcalde, Adrià Lamelas, els agents van identificar vuit persones multireincidents que acumulaven 43 antecedents. També es van controlar tretze persones en matèria d’estrangeria, sis de les quals van ser denunciades amb expedients d’expulsió. Lamelas destaca la coordinació entre els diferents cossos policials i va assegurar que el municipi continuarà treballant per reforçar «la seguretat i la convivència».
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