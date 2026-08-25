Porcs per la C-25 després que bolqués el camió que els transportava
La incidència obliga a desviar el trànsit mentre els Bombers contenen el vessament de gasoil i gestionen els animals
La circulació ha estat desviada aquest matí a la C-25, a l’altura de Riudellots de la Selva, després que un camió que transportava porcs bolqués al punt quilomètric 238. L’avís s’ha rebut a dos quarts d'onze del matí.
Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat sis dotacions per assegurar la zona, contenir un vessament de gasoil i evitar que el combustible s'estengués per la via. Paral·lelament, els efectius han treballat en la gestió dels animals. Alguns dels porcs han quedat fora del vehicle, mentre que d’altres han restat a l’interior.
Els Bombers també han indicat que els animals estaven vius i que s’esperava l’arribada d’un veterinari de l’empresa responsable per gestionar-ne el trasllat a un altre vehicle.
El conductor del vehicle ha resultat il·lès en l’accident.
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