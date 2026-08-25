Santa Coloma de Farners conserva l'únic taller artesanal de barreteria medieval de les comarques gironines
Lluís Ginestà n'és el responsable i destaca que la documentació històrica és tan important com l'elaboració de les peces
Santa Coloma de Farners conserva l'únic taller de barreteria medieval de les comarques gironines. El seu responsable és en Lluís Ginestà, un artesà que es dedica a fer barrets des de fa anys i que s'ha especialitzat en la temàtica medieval, si bé també en fa d'altres estils. A més de barrets, en Lluís també elabora tota mena de decoració de l'estil, com les antigues carpes de campament on es refugiaven o vestimenta medieval típica. Ginestà assenyala que una de les claus per a fer tot aquest material és la documentació històrica que és "tan important" com l'elaboració de les peces que li demanen. "Molta gent pensa que hi ha barrets que són de temàtica medieval i no tenen res a veure amb l'època i, en canvi, n'hi ha que no es coneixen", diu.
En un carrer del nucli antic de Santa Coloma de Farners, en Lluís Ginestà té el seu taller en el qual elabora des de fa anys barrets i boines de tota mena. Són només una part més del negoci, que està centrat en la confecció de vestuari medieval, especialment barrets, vestits i decoració de l'època. De fet, el seu és l'únic taller especialitzat en aquest tipus de vestimenta a les comarques gironines. Explica que les fires medievals, on també sol anar a vendre, tenen cada vegada més interès i això ha fet que s'obrís a dissenyar altres peces com capes o decoració com domassos, banderes i carpes que simulen les de l'època.
Explica que va començar a fer barrets dels diferents personatges com trobadors, senyors i bufons i va ser aleshores que gent vinculada al teatre va demanar-li que també elaborés la resta de vestuari i d'aquí va saltar a fer la decoració dels escenaris.
Ginestà assenyala que el vestuari que actualment portem "beu molt més del que ens pensem" del que es portava a l'època medieval i, en canvi, assegura que hi ha molts barrets que actualment pensem que poden tenir-hi relació que "no tenen res a veure". "Per exemple, hi ha gent que creu que el de les bruixes ho és o el d'en Peter Pan i no ho són", assenyala.
En aquest sentit, explica que tan important és l'elaboració dels materials com la recerca històrica que impliquen. L'artesà remarca que molta de la roba que vestim actualment està inesperada en l'època medieval. "A l'edat mitjana es veu clarament l'encreuament de cultures del qual deriva el que es porta ara", explica.
L'atractiu turístic que suposen les fires medievals, a més, ha fet que cada vegada tingui més feina, tant a Catalunya com quan surt a vendre a fires a França o Itàlia.
Teles de qualitat que es combinen
Lluís Ginestà destaca que una de les claus és que les teles que utilitza són de qualitat. Reconeix que no són "100% naturals" com a l'època medieval, però sí que han de ser "necessàriament bones" perquè han de resistir la pluja, el sol o el vent -especialment en els decorats de tendes o domassos-.
Així, l'artesà de Santa Coloma diu que sol treballar amb teixits sintètics o barreges "que estan prou bé" llana, coto o lli per fet el vestuari dels personatges. Ara bé, Ginestà deixa clar que sempre "s'ha de tenir en compte què és el que es vol elaborar i buscar el millor teixit per a cada peça".
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