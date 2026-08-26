Gegants d’arreu de Catalunya s’aplegaran dissabte a Blanes
La cercavila començarà a les set del vespre i recorrerà el nucli històric fins a la plaça dels Països Catalans
Blanes celebrarà dissabte la XXVII Trobada Gegantera, que reunirà gegants, gegantons, capgrossos i grups de grallers d’arreu de Catalunya. La celebració, organitzada per la Colla Gegantera de Blanes amb la col·laboració del Departament de Cultura de l’Ajuntament, tancarà la temporada gegantera d’aquest 2026. En total, la trobada comptarà amb nou grups i entitats participants.
La trobada arriba dos anys després que Blanes fos escollida, el 2024, 30a Vila Gegantera de les Comarques Gironines, i manté una tradició que s’acosta ja a les tres dècades d’història. La cita acostuma a congregar nombroses famílies i visitants als carrers del municipi.
Aquest any, a causa de les elevades temperatures d’aquest estiu, l’organització ha decidit endarrerir una hora l’inici de les activitats respecte d’edicions anteriors. La jornada començarà a les sis de la tarda amb la plantada dels diferents participants al passeig de Mar, entre els carrers Ample i Muralla.
Als gegants, gegantons i capgrossos de la Colla Gegantera de Blanes s’hi afegiran la Colla Gegantera de Lloret de Mar, la Colla Gegantera de Manlleu, la Colla Gegantera i Grallers de Santa Eugènia de Ter i els Gegants de les Terres Fredes de Martorell.
També hi participaran els gegantons de l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes i els grups musicals Vents del Pla, Grallers de Segona i Grallers Verderols.
Cercavila pel nucli històric
La cercavila començarà a les set de la tarda des del passeig de Mar i continuarà pel carrer Ample, Raval Sud, Muralla, Doctor Xavier Brunet i s’Auguer fins a arribar a la plaça dels Països Catalans.
En aquest punt, els mestres de cerimònies Joan Bertrana i Guillem Bitlloch conduiran la part final de la celebració. Primer tindran lloc els balls de lluïment de la Colla Gegantera de Blanes i de l’Esbart Joaquim Ruyra, entre els quals hi haurà el tradicional Ball dels Vescomtes, protagonitzat pels gegants de Blanes, en Gastó i na Caterina.
La trobada continuarà amb el lliurament d’obsequis a les colles participants, els parlaments oficials i un ball col·lectiu final amb tots els gegants i gegantons.
La jornada acabarà amb un sopar de germanor reservat a les colles i entitats participants a la mateixa plaça dels Països Catalans. La vetllada comptarà també amb música en directe del grup Coi els Montgrons, amb cançons populars interpretades per Jordi Gasull i Albert Such.
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