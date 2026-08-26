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L'R11 i l'RG1 de Rodalies circulen per via única entre Riells i Caldes de Malavella per la retirada d'un arbre

Les circulacions poden quedar aturades més temps de l'habitual i incrementar el temps de recorregut

Un dels trens de la línia R11

Un dels trens de la línia R11 / MAIRENA RIVAS

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ACN

ACN

Caldes de Malavella

Les línies R11 i RG1 de Rodalies circulen per via única entre Riells i Caldes de Malavella aquest dimecres a la tarda a causa dels treballs per retirar un arbre a la zona de vies, segons ha informat Rodalies. La incidència pot provocar que els trens quedin aturats més temps de l'habitual i que incrementin el temps de recorregut quan s'apropen al punt afectat. Rodalies ha comunicat l'afectació poc després d'un quart de quatre de la tarda.

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L'R11 i l'RG1 de Rodalies circulen per via única entre Riells i Caldes de Malavella per la retirada d'un arbre

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