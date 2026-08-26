Santa Coloma es mobilitza contra l’esclerosi múltiple amb la Fira Enfirem-nos
La cita solidària se celebrarà aquest cap de setmana i destinarà tota la recaptació a la Fundació Esclerosi Múltiple
Santa Coloma de Farners acollirà aquest cap de setmana, els dies 29 i 30 d’agost, la segona edició de la Fira Solidària Enfirem-nos, una iniciativa destinada a donar visibilitat a l’esclerosi múltiple i recaptar fons per a la investigació i el suport a les persones afectades.
Tota la recaptació obtinguda durant la fira es destinarà íntegrament a la Fundació Esclerosi Múltiple. El programa inclou activitats adreçades a públics de totes les edats, entre les quals hi haurà un esmorzar solidari, contacontes, propostes esportives, una classe de zumba, un taller de bachata, una caminada organitzada per una educadora canina i una rifa de paneres solidàries.
Un dels actes destacats serà l’espectacle teatral «Píndoles per riure», a càrrec de Jordi Forragut i Jaume Fàbregas. La funció es farà amb el sistema de taquilla inversa, de manera que els assistents podran decidir l’aportació que vulguin destinar a la causa.
La iniciativa compta amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i de diferents persones i entitats del municipi.
La segona edició de la fira s’ha presentat aquest dimecres a la Biblioteca Joan Vinyoli, en un acte amb la participació del segon tinent d’alcalde, Joan Casalprim; el regidor d’Esports, Robert Roba; la coordinadora del voluntariat de la Fundació Esclerosi Múltiple a Santa Coloma de Farners, Ana Belén Aguilera, i la directora del centre de la fundació a les comarques gironines, Montse Prats.
Casalprim ha destacat la importància de donar suport a iniciatives que contribueixen a fer visible l’esclerosi múltiple, impulsar la recerca i donar suport a les persones afectades, i ha agraït la implicació de les persones i entitats que participen en l’organització.
Aguilera, per la seva banda, ha agraït el suport de l’Ajuntament i del municipi i ha subratllat la importància de la participació ciutadana per continuar recaptant fons i sensibilitzant sobre aquesta malaltia.
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