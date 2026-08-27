Cinc detinguts armats per retenir un home en un pis de Lloret
Els Mossos investiguen si els cinc arrestats, a qui van intervenir tres pistoles, tenen vincles amb el crim organitzat turc
Els Mossos d’Esquadra han detingut cinc homes de nacionalitat turca acusats d’haver amenaçat i retingut contra la seva voluntat un compatriota en un habitatge del barri de Fenals de Lloret de Mar, segons avança el diari El País.
L’operatiu policial va permetre intervenir tres armes de foc curtes de diferents models i dimensions. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de Girona investiga l’entorn dels arrestats i si podrien estar relacionats amb grups de criminalitat organitzada turca.
Segons informa El País, va ser arran d'una trucada al telèfon d'emergències 112 que es va donar avís a la policia. Diverses patrulles es van desplaçar fins al domicili on podria estar-se produint els fets, al carrer Cienfuegos.
Van trucar, els va obrir un home, i els hauria confirmat que havia rebut amenaces. A l'interior hi havia cinc homes més de nacionalitat turca. Un s'hauria amagat al balcó.
Els Mossos van detenir les cinc persones com a presumptes autores de delictes d’amenaces, coaccions i tinença il·lícita d’armes. Van ser traslladats a les dependències policials de Blanes a l’espera de passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia.
La DIC de Girona s’ha fet càrrec del cas i intenta reconstruir els moviments dels cinc investigats abans d’arribar a Catalunya. Una de les línies d’investigació és determinar si els arrestats poden tenir algun vincle amb grups de crim organitzat d’origen turc, una hipòtesi que de moment no està confirmada.
Els investigadors també treballen, en coordinació amb organismes policials internacionals. També s'analitzen les tres pistoles intervingudes.
La presumpta víctima, segons informa El País, té antecedents policials, també forma part de les indagacions per aclarir el rerefons de les amenaces i el motiu pel qual els cinc homes es trobaven al seu domicili.
La investigació continua oberta.