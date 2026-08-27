Un incendi d'un cable de llum provoca un petit foc de vegetació a Caldes de Malavella
Els Bombers hi han desplaçat una dotació i han extingit les flames després que el foc afectés uns 40 metres de vegetació
Un incendi en un cable elèctric ha provocat aquest dijous a la tarda un petit foc de vegetació al carrer del Baix Penedès de Caldes de Malavella. Els fets han tingut lloc cap a les 14:30 hores, quan el cable, situat a tocar d’un habitatge, ha començat a cremar i ha acabat provocant que les flames s’estenguessin a la vegetació del voltant.
Els Bombers han rebut l’avís i hi han desplaçat una dotació per controlar l’incendi. En detectar les flames, els veïns de la zona han començat a tirar-hi aigua per intentar evitar que el foc s’estengués mentre arribaven els serveis d’emergències.
L’actuació d'extenció del foc s'ha allargat a menys de 20 minuts, quan els Bombers han pogut apagar les flames a les 14:48 hores i han continuat treballant a la zona per revisar l’espai i assegurar que no hi quedessin punts calents.
Tot i que el foc s’ha produït a tocar d’un habitatge, no hi ha hagut danys a la casa ni s’han registrat ferits, d'un foc de vegetació que ha acabat afectat una superfície d’uns 40 metres
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