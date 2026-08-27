Mor un banyista a la cala d'es Codolar de Tossa de Mar
Ja són 21 les persones mortes a les platges catalanes des de l’inici de la campanya de bany el 15 de juny
Un home de 72 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest dimecres a la tarda mentre es banyava a la cala d’es Codolar de Tossa de Mar. En el moment dels fets el servei de vigilància i socorrisme ja havia finalitzat. Durant el dia havia onejat la bandera verda. L’avís al 112 s’ha rebut a les 19.43 hores. L’home estava nedant amb un familiar quan s’ha indisposat. L’han tret de l’aigua ja inconscient i se li han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar, que han resultat infructuoses. 21 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany, el 15 de juny. Tres d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de l'Arrabassada de Tarragona, el 19 de juny.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat tres ambulàncies, però no s’ha pogut fer res per salvar-li la vida.
Els Mossos d’Esquadra hi han desplaçat dues patrulles de Seguretat Ciutadana i una d’Investigació, que s’han fet càrrec de les diligències. També hi ha intervingut la Policia Local de Tossa de Mar.
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