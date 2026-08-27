Quatre ferits en una col·lisió múltiple de cinc vehicles a l’AP-7
Els serveis d'emergències han atès quatre ferits lleus en el sinistre, que ha obligat a tallar un carril i ha causat retencions
Una col·lisió múltiple en què s’han vist implicats cinc vehicles ha deixat aquest matí quatre persones ferides lleus a l’AP-7 i un carril tallat que ha provocat retencions d'un quilòmetre i mig.
L’avís del sinistre ha entrat als serveis d’emergències a les 11.13 hores. Els Bombers de la Generalitat hi han mobilitzat una dotació per donar assistència als ocupants dels vehicles i retirar els turismes de la calçada.
En total, quatre persones han resultat ferides, totes de caràcter lleu i sense afectacions de gravetat.
L’accident provoca afectacions al trànsit en un tram d’un quilòmetre i mig de l’AP-7, entre els punts quilomètrics 74 i 75,5, a l’altura de Vilobí d’Onyar en sentit França. La circulació és intensa i un dels carrils està tallat, fet que genera retencions.
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