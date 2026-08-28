Blanes licita per 7,1 milions la nova comissaria de la Policia Local i Protecció Civil
El nou equipament tindrà més de 3.100 metres quadrats, gairebé quadruplicarà l’espai actual i les obres duraran uns 20 mesos
L'Ajuntament de Blanes ha aprovat en el ple ordinari celebrat ahir iniciar la licitació de les obres de la nova comissaria de la Policia Local i Protecció Civil, un equipament pressupostat en 7.158.213,75 euros que permetrà gairebé quadruplicar l’espai de les dependències actuals. La proposta va rebre el suport de tots els grups municipals, excepte la CUP, que es va abstenir.
El pressupost inclou tant la construcció de l’edifici com la urbanització de l’entorn i el tancament de la parcel·la, dues actuacions que inicialment no estaven previstes en el projecte.
La nova comissaria s’aixecarà al Pla Parcial Costa Brava i disposarà de dos accessos: un per l’avinguda del Parlament, davant de l’Escola Sa Forcanera, i un altre per la carretera d’Accés a la Costa Brava. L’Ajuntament considera que aquesta ubicació, en un punt estratègic del municipi, facilitarà una resposta més àgil dels serveis policials i d’emergències.
El futur edifici tindrà una superfície construïda de 3.105,89 metres quadrats i permetrà resoldre bona part de les mancances de les actuals dependències de l’avinguda Joan Carles I, inaugurades durant la dècada dels vuitanta.
La prefectura actual disposa de 840 metres quadrats, repartits en dues plantes de 420 metres quadrats cadascuna. La manca d’espai fa que actualment no hi hagi prou despatxos ni determinades àrees de treball, com ara una sala de crisi, una sala de reunions, vestidors de més capacitat o espais suficients per a arxius i magatzems.
Les instal·lacions actuals també presenten dificultats en els accessos i sortides dels vehicles policials i en el recorregut fins a la zona de custòdia de detinguts. Segons el consistori, la nova comissaria permetrà disposar d’un servei de seguretat i emergències més modern, eficient i adaptat a les necessitats actuals de la ciutat.
Dos mesos per presentar ofertes
Després de l’aprovació del ple, l’Ajuntament enviarà l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Les empreses interessades tindran dos mesos per presentar les seves propostes.
Posteriorment, la Mesa de Contractació valorarà les ofertes i, un cop completat el procés d’adjudicació i signat el contracte, es farà l’acta de replanteig, que haurà de permetre iniciar els treballs en un termini màxim de 30 dies.
El termini d’execució previst és de 20 mesos des de la signatura de l’acta de replanteig.
Habitatges socials a l’avinguda de l’Estació
El ple també va aprovar el plec de clàusules per adjudicar un dret de superfície sobre uns terrenys municipals de l’avinguda de l’Estació per construir-hi habitatges d’ús social. Actualment, l’espai s’utilitza com a aparcament i està situat al barri de Mas Moixa, a prop de la cruïlla amb el carrer Mas Vaixeller.
La proposta va tirar endavant amb els vots favorables de l’equip de govern —PSC, JxB i Blanes Sí—, Vox, PP i el regidor no adscrit. ERC, BECP i la CUP es van abstenir i Grup Blanes hi va votar en contra.
També es van aprovar les addendes als convenis signats entre l’Ajuntament i la Fundació SALAS per constituir drets de superfície en diverses parcel·les del barri de Valldolig, on també està prevista la construcció d’habitatges socials. En aquest cas, tots els grups hi van votar a favor excepte la CUP, que es va abstenir.
Entre la resta d’acords, el ple va declarar d’interès públic la celebració de la Fira Expocasió durant el pont de l’11 de setembre i va aprovar una modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per cobrir despeses essencials de neteja viària, recollida de residus i enllumenat públic.
Per unanimitat també es van aprovar les bases de les subvencions destinades a les associacions de veïns per sufragar el lloguer de locals socials que no són de propietat municipal. La convocatòria tindrà una dotació de 23.000 euros.
Finalment, va prosperar una moció presentada per ERC, BECP i la CUP perquè els treballadors municipals exposats a temperatures elevades disposin de polseres d’alerta davant l’estrès climàtic. Tots els grups hi van votar a favor excepte PP i Vox, que es van abstenir.
La licitació del contracte de manteniment de la jardineria pública, reservat a Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social (CETIS), es va retirar finalment de l’ordre del dia i es tornarà a portar a aprovació més endavant.
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