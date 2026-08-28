Cau un pi de grans dimensions al carrer del Riu Segre de Vidreres i obliga a tallar el pas
Tot i la retirada d'una part de l'exemplar, l’arbre encara ocupa una zona de la via que ha quedat senyalitzada
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Un pi de grans dimensions ha caigut aquest divendres al matí al carrer del Riu Segre de Vidreres, impossibilitant el pas per aquesta via.
Els Bombers han rebut l’avís a les 9.55 hores i han desplaçat una dotació fins al lloc dels fets per dur a terme les tasques necessàries per retirar l’arbre. Els efectius han tallat una part del tronc per alliberar la zona i facilitar el pas pel carrer.
Tot i les tasques realitzades, una part del pi continua ocupant la via, ja que es tracta d’un exemplar de grans dimensions, però aquesta zona ha quedat senyalitzada per advertir els de l’obstacle.
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