Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona - Las PalmasFestival AcústicaComarquesEsportsAgenda Girona
instagramlinkedin

Cau un pi de grans dimensions al carrer del Riu Segre de Vidreres i obliga a tallar el pas

Tot i la retirada d'una part de l'exemplar, l’arbre encara ocupa una zona de la via que ha quedat senyalitzada

Imatge del pi caigut a Vidreres.

Imatge del pi caigut a Vidreres. / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Pau Cambronero

Pau Cambronero

Un pi de grans dimensions ha caigut aquest divendres al matí al carrer del Riu Segre de Vidreres, impossibilitant el pas per aquesta via.

Els Bombers han rebut l’avís a les 9.55 hores i han desplaçat una dotació fins al lloc dels fets per dur a terme les tasques necessàries per retirar l’arbre. Els efectius han tallat una part del tronc per alliberar la zona i facilitar el pas pel carrer.

Notícies relacionades

Tot i les tasques realitzades, una part del pi continua ocupant la via, ja que es tracta d’un exemplar de grans dimensions, però aquesta zona ha quedat senyalitzada per advertir els de l’obstacle.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents