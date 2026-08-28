Detingut un home a Vidreres després de localitzar 913 plantes de marihuana en una casa
El jove detingut també és investigat per un presumpte delicte de defraudació de fluid elèctric que ascendeix a gairebé 38.000 euros
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 24 anys a Vidreres després de desmantellar una plantació de marihuana amb 913 plantes en una casa de la urbanització Aiguaviva Parc. El jove és investigat per un presumpte delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric.
La investigació va començar a finals de juliol, quan agents de la comissaria de Santa Coloma de Farners van detectar indicis de l’existència d’un cultiu de marihuana dins d’un habitatge de la urbanització.
Després de diverses tasques d’investigació i vigilàncies, el 26 d’agost els agents van entrar i registrar la casa. En l’operatiu hi van participar investigadors de la comissaria, efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona, membres de la Unitat Canina i agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana.
A l’interior de l’immoble, els agents van identificar el jove i van localitzar 913 plantes de marihuana en fase de creixement, distribuïdes en diferents habitacions de l’habitatge. Els Mossos també hi van trobar tota la infraestructura necessària per mantenir el cultiu, amb ventiladors, extractors, panells, filtres i aparells d’aire condicionat.
Un perjudici elèctric de gairebé 38.000 euros
Durant l’entrada i registre, els agents van detectar que l’habitatge disposava d’una doble escomesa elèctrica, un sistema que permetia presumptament defraudar el subministrament. Segons les dades facilitades per la companyia elèctrica, el perjudici econòmic provocat per aquesta defraudació ascendiria a 37.852 euros.
Davant d’aquests fets, els agents van detenir el jove, de vint-i-quatre anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i d’un delicte de defraudació de fluid elèctric.
El detingut, que tenia antecedents, va passar el 27 d’agost a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners.
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