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Set persones evacuades i dues mascotes perden la vida en l'incendi d'un estudi a Lloret

El foc s'ha declarat en un quart pis d'un edifici de Lloret de Mar i ha cremat completament l'estança

Els Bombers treballant l'any passat en un incendi en un pis de Lloret de Mar

Els Bombers treballant l'any passat en un incendi en un pis de Lloret de Mar / David Aparicio

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Àfrica Benavente Domezain

Àfrica Benavente Domezain

Lloret de Mar

Un incendi ha afectat aquest divendres un habitatge d’un edifici del carrer del Torrentó, número 45, a Lloret de Mar. El foc s’ha declarat en un quart pis i ha cremat completament un estudi de l'habitatge afectat.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís després que un testimoni alertés de la sortida de força fum negre de l’immoble. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat set dotacions procedents dels parcs de Lloret, Maçanet i d’altres parcs de la zona.

A conseqüència de l’incendi, set persones han estat evacuades de l’edifici. Els Bombers han donat el foc per extingit cap a les 14.23 hores.

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L’incendi també ha provocat la mort de dues mascotes que es trobaven a l’interior de l’habitatge afectat.

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