Tossa de Mar celebra la 70a edició del prestigiós Premi Internacional de Pintura Ràpida
El certamen, considerat el premi degà de Catalunya i Espanya, convertirà el municipi en un gran taller d'art a l'aire lliure
S'hi destinen 7.600 euros a premis en les diverses categories d'adults i també reconeixerà les millors obres juvenils i infantils
Redacció
Tossa de Mar celebrarà aquest diumenge 30 d'agost, la 70a edició del Premi Internacional de Pintura Ràpida, un dels certàmens artístics amb més trajectòria i prestigi del país. Els artistes tenen tot un dia per plasmar en les seves obres els carrers, platges i paisatges del municipi, convertint Tossa en un gran taller d'art a l'aire lliure.
Enguany se celebra l'edició número 70, una xifra especialment significativa que consolida el reconegut Premi Degà a Catalunya i Espanya entre els artistes del país. Aquest aglutina perfils de llarga trajectòria i també de noves promeses de les arts plàstiques.
Les inscripcions i el segellament de les teles o els suports es faran de les 8.00 a les 12.00 h a l'edifici La Nau (Ajuntament), i les obres s'hauran de lliurar al mateix edifici entre les 15.00 i les 17.00 h. Els premis es lliuraran el mateix dia a les 19.00 h a la Sala Trinquet de l'edifici La Nau i es podrà seguir en directe per TV Tossa (TDT i Youtube). El tema serà de lliure elecció, però haurà d'estar motivat per Tossa i pintat in situ, garantit a través del marcatge dels suports.
7.600 euros en premis
En la categoria d'adults s'atorgaran els premis següents:
- Premi Ajuntament de Tossa de Mar: 2.500 euros
- Premi Diputació de Girona: 2.000 euros
- Premi Aquarel·la Ajuntament de Tossa: 800 euros
- Premi Aquarel·la Diputació de Girona: 500 euros
- Premi Oli/Acrílic Ajuntament de Tossa: 800 euros
- Premi Oli/Acrílic Diputació de Girona: 500 euros
- Premi Altres Procediments Ajuntament de Tossa: 500 euros
Per als més joves, també s'inclouen categories per franges d'edat de 13 a 15 anys i de 16 a 18 anys, i categories infantils per a nens de 4 a 6 anys, de 7 a 9 anys i de 10 a 12 anys. El premi per aquestes categories és un lot de productes artístics.
Els membres del jurat
El jurat està format per diverses personalitats del món de les arts plàstiques i de la cultura, com Sergi Barnils Basomba, un artista plàstic amb trajectòria artística consolidada a l'estranger, especialment a Itàlia i Alemanya, membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi. També trobem noms com Beth Barnils Vidal, graduada en Arts Plàstiques a l'Escola Massana i en Estilisme d'Indumentària a l'escola Felicidad Duce de Barcelona, o Eva Ramos Subirats, artista plàstica, il·lustradora i muralista. Finalment, el jurat compta amb els coneixements de Mario Zucchitelo Gilioli, medalla d'Or de la Vila de Tossa, Historiador i filòleg, i Alexandra Planas Camps, gestora cultural, gerent de la Revista especialitzada en art "Bonart Cultural".
Les obres premiades passaran a formar part del patrimoni artístic municipal de Tossa de Mar.
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