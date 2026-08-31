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Una àvia de 70 anys, la persona amb més aura de Blanes

El fenomen viral d'internet ha arribat a comarques gironines, on la participació d'aquesta dona ha encès les xarxes

Un instant del combat de carisma a Blanes

Un instant del combat de carisma a Blanes / DdG

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Àfrica Benavente Domezain

Júlia Bagué

Blanes

Francisca Martín, que aviat farà 70 anys, s'ha convertit en la persona amb més aura de tot Blanes. Ho ha aconseguit mostrant els seus passos de ball enmig d'una rotllana de joves que s'aplegaven en una batalla de "farmejar aura". El vídeo que va publicar a TikTok el seu net Enzo, de 12 anys, ja acumula més de mig milió de visualitzacions. Martín, convençuda que l'acompanyava a una activitat escolar, no s'ho va pensar dues vegades: "Aguanta'm el bolso, que surto a ballar".

Les batalles de "farmejar aura" ja son tot un fenomen entre els joves, aplegant desenes i en alguns casos centenars de persones a diverses ciutats del país. El controvertit esdeveniment, que s'organitza i difon a través de les xarxes, consisteix en duels de carisma. Els més valents, envoltats d'una rotllana que apunta amb els seus mòbils, s'enfronten amb els seus contrincants per determinar qui dels dos acumula més aura, que s'aconsegueix a través de gestos virals i balls de TikTok, entre altres.

Farmejar aura

Per entendre el fenomen, primer de tot cal entendre l’ús que les noves generacions fan de tots dos termes. Farmejar és un concepte adoptat de l’anglès que s’utilitza especialment en el món dels videojocs i que fa referència a l’acció repetitiva de recollir o acumular alguna cosa de manera constant; ja siguin recursos, punts o experiència, si parlem de videojocs, o aura, com fan aquests joves en aquestes batalles.

L’aura representa el carisma, l’estil i la seguretat que projecta una persona. La generació Z considera que algú "suma aura" quan se’n surt airosament d’una situació, quan es guanya els aplaudiments i l’acceptació general. Per contra, fer el ridícul o viure un moment vergonyós resta aura, cosa que també es coneix en l’argot digital com a "laura".

La batalla de Blanes

L'esdeveniment al municipi costaner va ajuntar la setmana passada un centenar de nois i noies, aplegats per una convocatòria d'un usuari de TikTok. Segons relata Enzo, tot i la gran afluència de públic, "costava que sortís gent a participar". Martín, que tal com afirma "jo m'apunto a tot", no s'ho va pensar ni un moment i, animada pel seu net, va prendre el centre de l'escena i es va guanyar la simpatia de tothom.

L'eufòria pel fenomen va arribar a les xarxes: Enzo va gravar i publicar el moment al seu TikTok, que a hores d'ara compta amb més de 600.000 visualitzacions i prop de 50.000 m'agrades. Els comentaris coincideixen que Martín s'emporta una victòria indiscutible, i aprofiten el succés per crear humor. "Sempre que s'ha d'anar a algun lloc o participar en alguna cosa m'ofereixo voluntària", explica l'àvia.

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Una jubilació activa

Martín és de Córdoba, però estiueja a Blanes. Des que va jubilar-se, intenta portar una vida molt activa, ajudant la comunitat i acompanyant sempre que pot els seus nets a tot arreu. Després de convertir-se en una figura viral, ja espera la propera convocatòria. Enzo assegura que no anirà a cap batalla de farmejar aura sense la seva àvia: "a la següent, vindrà segur".

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