Blanes ret homenatge a la tradició gegantera amb una multitudinària trobada
L'esdeveniment de cultura popular, organitzat per la Colla Gegantera del municipi va reunir centenars de persones al nucli històric
Blanes va tornar a viure dissabte una nova jornada de ‘Fal·lera Gegantera’ amb la celebració de la 27a Trobada Gegantera, un dels esdeveniments de cultura popular que més públic congrega a la vila. Organitzada per la Colla Gegantera de Blanes amb el suport del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Blanes, la trobada va omplir de música, festa i tradició els carrers i les places del nucli històric.
L’activitat va començar a les sis de la tarda amb la tradicional Plantada de Gegants, al passeig Cortils i Vieta. Enguany els horaris es van endarrerir una hora respecte d’altres edicions per evitar les hores de més calor. Poc després de les set va començar la cercavila, que va recórrer els carrers del centre de Blanes envoltada per centenars de persones.
La canalla i les famílies van ser, un any més, grans protagonistes de la jornada. Els crits d’alegria i els aplaudiments es van repetir al pas dels gegants, gegantons, capgrossos i altres elements del bestiari, acompanyats en tot moment pel so de les gralles i la percussió.
La cercavila va comptar amb la participació de nou colles i entitats de Blanes i d’altres municipis. A banda de la Colla Gegantera de Blanes, hi van prendre part les colles geganteres de Lloret de Mar, Manlleu, Santa Eugènia de Ter i les Terres Fredes de Martorell, així com l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes, el grup de gralles Vents del Pla i els Grallers de Segona i Verderols.
Moltes d’aquestes colles mantenen una estreta relació amb la Colla Gegantera de Blanes i, en diversos casos, la seva participació forma part de l’intercanvi habitual entre entitats, després que els geganters blanencs hagin visitat les poblacions d’origen d’aquestes colles o tinguin previst fer-ho pròximament.
Balls de gegants a la plaça dels Països Catalans
El recorregut va acabar a la plaça dels Països Catalans, on les diferents colles van anar entrant per oferir els seus balls davant del públic. Els primers a actuar van ser els gegantons de l’Esbart Joaquim Ruyra, en Bernat de Cabrera i na Violant de Cabrera, que l’any 1992 van ser els padrins dels Gegants de Blanes.
A continuació va arribar el torn dels elements de la Colla Gegantera de Blanes. En Vadó Set-Trossos va protagonitzar el seu ball amb la música original composta per Xavier Pendon, abans de donar pas al cerimoniós ball dels gegants de Blanes, en Gastó i na Caterina.
La vetllada va comptar amb la conducció i animació de dos mestres de cerimònies vinculats a la tradició gegantera blanenca: Joan Bertrana, que anys enrere va ser cap de colla de l’entitat, i Guillem Bitlloch, veterà en aquesta tasca de presentar i introduir els diferents protagonistes de la trobada.
Un cop finalitzats els balls, es va lliurar un record commemoratiu a totes les colles i entitats participants com a mostra d’agraïment per la seva presència.
L’acte va estar encapçalat per l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, i el cap de la Colla Gegantera de Blanes, Esteve Rams, acompanyats de diversos regidors i regidores de l’Ajuntament.
Durant la trobada també es va tenir un emotiu record per Amparo Ardanuy, antiga cap de colla de l’entitat, que va morir fa pocs mesos. El públic li va dedicar un sentit i efusiu aplaudiment.
La jornada es va tancar amb el tradicional ball col·lectiu amb tots els participants, al qual també es van sumar diversos elements de la Colla Gegantera de Blanes, com en Vadó Set-Trossos, Es Forcaner, la Mariona, en Màxim i una vistosa medusa.
Finalment, les diferents colles van compartir un sopar de germanor, que va posar el punt final a una nova edició de la Trobada Gegantera de Blanes. La vetllada va estar amenitzada pel grup ‘Coi els Montgrons’, amb cançons populars interpretades per Jordi Gasull i Albert Such.
La 27a edició consolida així una cita que any rere any converteix Blanes en punt de trobada de la cultura popular catalana. La Colla Gegantera de Blanes, creada l’any 1992, ja encamina els preparatius per a una efemèride especialment significativa: el seu 35è aniversari, que se celebrarà l’any 2027.
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