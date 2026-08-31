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La Corporació de Salut del Maresme i la Selva amplia les activitats de suport a persones amb càncer

L'oferta s'enmarca en el Programa Domum i inclou xerrades i tallers per afavorir el benestar dels pacients durant el procés de la malaltia

Activitat del Programa Domum a l’Hospital de Calella

Activitat del Programa Domum a l’Hospital de Calella / Corporació de Salut del Maresme i la Selva

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Redacció

Redacció

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha signat dos convenis de col·laboració, amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé i amb la Fundació Oncolliga Barcelona, que permeten ampliar l’oferta d’activitats dins el Programa Domum.

El Programa Domum és un espai d’acompanyament a les persones amb malaltia oncològica que té com a objectiu millorar el benestar emocional i la qualitat de vida de les persones afectades durant el procés de la malaltia.

Per una banda, s’ha arribat a un acord de col·laboració amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé per oferir diferents xerrades i activitats relacionades amb la cura de la pell. En aquest sentit, a partir del mes de setembre es posarà en marxa l’activitat d’estètica oncològica. Es tracta de sessions individuals en les quals professionals i voluntaris de la Fundació ensenyaran tractaments personalitzats d’autocura de la pell.

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D’altra banda, s’ha renovat el conveni amb la Fundació Oncolliga Barcelona, que ja oferia l’activitat de ioga suau i que a partir del mes de setembre obrirà el grup de psicooncologia, dirigit per una psicooncòloga de l’entitat. Aquest grup és un espai de suport per facilitar l’assimilació i normalització del diagnòstic i acompanyar en el procés d’adaptació a les possibles seqüeles. En el marc d’aquest conveni, també es continuaran oferint xerrades i tallers de divulgació dins el Programa Domum. La renovació d’aquest acord de col·laboració amb Oncolliga permetrà, a més, mantenir el suport econòmic al Servei de Suport Immediat a Domicili (SSID) per a persones en situació de malaltia avançada.

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