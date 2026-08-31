Un ferit en xocar el seu cotxe contra una furgoneta i el mur de l’A-2 a Caldes de Malavella
El sinistre ha obligat a activar tres dotacions dels Bombers i efectius dels Mossos i del SEM per atendre els dos ocupants del turisme
Una persona ha resultat ferida aquest dilluns a la tarda en un accident de trànsit a l’A-2, a l’altura de Caldes de Malavella, al punt quilomètric 703 i en sentit sud, segons han informat els Bombers de la Generalitat.
L’avís del sinistre s’ha rebut a les 15:35 hores, després que un turisme hagi col·lidit contra una furgoneta que es trobava aturada al voral.
Segons les primeres informacions, el conductor del cotxe hauria perdut el control del vehicle i hauria impactat amb força contra la furgoneta, que estava preparada per ser remolcada per una grua, i també hauria acabat xocant contra el mur lateral de la via.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els serveis d’emergències han assistit el conductor ferit, han prestat atenció psicològica a l’acompanyant del turisme i han traslladat al ferit a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
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