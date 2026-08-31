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Un menor de 13 anys ferit greu en ser atropellat mentre anava en bicicleta a Vidreres

El noi ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona després de rebre atenció sanitària inicial al carrer

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu.

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu. / ACN

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Àfrica Benavente Domezain

Àfrica Benavente Domezain

Vidreres

Un noi de tretze anys ha resultat ferit greu aquest diumenge al vespre després de ser atropellat per un turisme mentre circulava amb bicicleta a Vidreres.

L’avís de l’accident es va rebre a les 20.03 hores, al carrer de Collserola, on el menor va ser atès primerament per la Policia Local. Els Bombers de la Generalitat i la Policia Local el van ajudar a mobilitzar fins a l’arribada de l'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

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El menor va ser atès pels serveis sanitaris i evacuat a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

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