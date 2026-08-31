Un menor de 13 anys ferit greu en ser atropellat mentre anava en bicicleta a Vidreres
El noi ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona després de rebre atenció sanitària inicial al carrer
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Un noi de tretze anys ha resultat ferit greu aquest diumenge al vespre després de ser atropellat per un turisme mentre circulava amb bicicleta a Vidreres.
L’avís de l’accident es va rebre a les 20.03 hores, al carrer de Collserola, on el menor va ser atès primerament per la Policia Local. Els Bombers de la Generalitat i la Policia Local el van ajudar a mobilitzar fins a l’arribada de l'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
El menor va ser atès pels serveis sanitaris i evacuat a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
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