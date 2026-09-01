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Cau part d'una façana d’un edifici del carrer d’Anselm Clavé de Blanes

Cap persona ha resultat ferida en l'incident i els Bombers han sanejat diverses zones de l'edifici per evitar nous despreniments

Imatge arxiu d'un vehicle dels Bombers de la Generalitat.

Imatge arxiu d'un vehicle dels Bombers de la Generalitat. / Bombers de la Generalitat

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

Diversos trossos de cornisa i de façana d’un edifici del carrer d’Anselm Clavé de Blanes, situat darrere de la benzinera de Santa Anna, han caigut aquest matí a la via pública, on per sort no passava ningú, per tant, cap persona ha resultat ferida per aquest incident.

Els fets s’han produït cap a les 10:11 hores d'aquest dimarts, quan de cop i volta s'han desprès fragments de la façana corresponents a la tercera planta de l’edifici. Els Bombers s’han desplaçat fins al lloc i han revisat i sanejat les zones afectades, especialment els balcons de la tercera i la segona planta del bloc, per retirar elements que podien presentar risc de nous despreniments.

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Després de parlar amb la comunitat de propietaris, els serveis d’emergència han deixat la zona afectada degudament senyalitzada, per evitar el risc tant de nous despreniments, com per delimitada a la ciutadania la zona afectada pels fragments caiguts de la façana.

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