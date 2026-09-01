Cau part d'una façana d’un edifici del carrer d’Anselm Clavé de Blanes
Cap persona ha resultat ferida en l'incident i els Bombers han sanejat diverses zones de l'edifici per evitar nous despreniments
Diversos trossos de cornisa i de façana d’un edifici del carrer d’Anselm Clavé de Blanes, situat darrere de la benzinera de Santa Anna, han caigut aquest matí a la via pública, on per sort no passava ningú, per tant, cap persona ha resultat ferida per aquest incident.
Els fets s’han produït cap a les 10:11 hores d'aquest dimarts, quan de cop i volta s'han desprès fragments de la façana corresponents a la tercera planta de l’edifici. Els Bombers s’han desplaçat fins al lloc i han revisat i sanejat les zones afectades, especialment els balcons de la tercera i la segona planta del bloc, per retirar elements que podien presentar risc de nous despreniments.
Després de parlar amb la comunitat de propietaris, els serveis d’emergència han deixat la zona afectada degudament senyalitzada, per evitar el risc tant de nous despreniments, com per delimitada a la ciutadania la zona afectada pels fragments caiguts de la façana.
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