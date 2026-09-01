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Els Bombers ajuden a un veí d’Arbúcies que no pot accedir a casa seva per una avaria a l’ascensor

El veí, amb mobilitat reduïda, viu al tercer pis i en no poder pujar al seu domicili va necessitar l'ajuda dels Bombers per poder arribar al domicili

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / DdG

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

Els Bombers de la Generalitat van ajudar ahir al vespre una persona amb mobilitat reduïda a arribar fins a casa seva després que una avaria deixés sense servei l’ascensor de l’edifici on viu, a Arbúcies.

L’avís es va rebre pels volts de les vuit del vespre, quan l’ascensor d’un bloc de pisos situat al carrer Loreto Mataró va deixar de funcionar a causa d’una avaria tècnica.

La incidència va afectar especialment un dels veïns de l’edifici, una persona amb mobilitat reduïda que viu al tercer pis i que es desplaça amb cadira de rodes. Davant la impossibilitat de poder accedir al seu habitatge per les escales, es va requerir la intervenció dels serveis d’emergència.

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Fins al lloc s’hi va desplaçar una dotació dels Bombers. Els efectius, amb l’ajuda de voluntaris de la zona, van haver de pujar la persona i la cadira de rodes a pes de braços fins al tercer pis perquè pogués arribar finalment al seu domicili, una operació díficil pel pes conjunt de la persona i la cadira de rodes, d’uns 100 quilos, però que finalment van poder traslladar a la persona fins al seu domincili.

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