Els Bombers ajuden a un veí d’Arbúcies que no pot accedir a casa seva per una avaria a l’ascensor
El veí, amb mobilitat reduïda, viu al tercer pis i en no poder pujar al seu domicili va necessitar l'ajuda dels Bombers per poder arribar al domicili
Els Bombers de la Generalitat van ajudar ahir al vespre una persona amb mobilitat reduïda a arribar fins a casa seva després que una avaria deixés sense servei l’ascensor de l’edifici on viu, a Arbúcies.
L’avís es va rebre pels volts de les vuit del vespre, quan l’ascensor d’un bloc de pisos situat al carrer Loreto Mataró va deixar de funcionar a causa d’una avaria tècnica.
La incidència va afectar especialment un dels veïns de l’edifici, una persona amb mobilitat reduïda que viu al tercer pis i que es desplaça amb cadira de rodes. Davant la impossibilitat de poder accedir al seu habitatge per les escales, es va requerir la intervenció dels serveis d’emergència.
Fins al lloc s’hi va desplaçar una dotació dels Bombers. Els efectius, amb l’ajuda de voluntaris de la zona, van haver de pujar la persona i la cadira de rodes a pes de braços fins al tercer pis perquè pogués arribar finalment al seu domicili, una operació díficil pel pes conjunt de la persona i la cadira de rodes, d’uns 100 quilos, però que finalment van poder traslladar a la persona fins al seu domincili.
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