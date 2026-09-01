La segona edició de la Fira Solidària EnfirEM-nos recapta 2.246,21 euros per l’esclerosi múltiple
Espectacles, tallers i activitats esportives omplen el cap de setmana a Santa Coloma de Farners per contribuir a visibilitzar la malaltia i recaptar fons per a la seva investigació
Santa Coloma de Farners ha acollit amb èxit la segona edició de la Fira Solidària EnfirEM-nos, que ha tingut lloc durant el cap de setmana del 29 i 30 d’agost. La iniciativa té com a objectiu contribuir a visibilitzar l’esclerosi múltiple i recaptar fons per a la seva investigació.
La fira ha comptat amb una programació variada i adreçada a tots els públics. El programa ha inclòs un esmorzar solidari, una classe de zumba, un taller de bachata, un taller de dansa urbana, una caminada i classe amb dues educadores canines i una rifa de paneres solidàries, entre altres propostes.
Un dels actes destacats ha estat l’espectacle de teatre "Píndoles per riure", a càrrec de Jordi Forragut i Jaume Fàbregas, que va omplir l’Auditori amb una proposta de comèdia.
En total, la segona edició de la Fira Solidària EnfirEM-nos ha permès recaptar 2.246,21 euros, que es destinaran a la Fundació Esclerosi Múltiple.
El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Robert Roca, ha valorat positivament aquesta segona edició: «Estem molt contents amb la participació i amb el resultat de la fira. Poder recaptar aquests diners i, alhora, donar visibilitat a l’esclerosi múltiple és una gran satisfacció». Per la seva banda, Ana Belén, impulsora de la iniciativa, ha destacat que «estem molt satisfets amb la resposta de la gent i amb la implicació de tothom. Un any més hem pogut fer possible aquest cap de setmana solidari i destinar la recaptació a la Fundació Esclerosi Múltiple». La Fundació Esclerosi Múltiple també ha agraït la iniciativa i la implicació de totes les persones que hi han participat. La directora de la Fundació a les comarques gironines, Montse Prats, ha posat en valor "la solidaritat i el compromís de Santa Coloma de Farners amb les persones afectades d’esclerosi múltiple". L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners també agraeix la participació de la ciutadania, així com la tasca de les persones voluntàries, les entitats, els professionals i els col·laboradors que han fet possible la fira i han contribuït al seu desenvolupament.
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