La Corporació de Salut del Maresme i la Selva unifica la imatge de pediatria a tots els centres
La nova identitat visual, inspirada en animals marins i en l’entorn litoral, facilita que infants i famílies reconeguin els espais pediàtrics de Calella a Tossa de Ma
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha finalitzat el projecte d’unificació de la imatge del servei de Pediatria, una iniciativa que té com a objectiu dotar el servei d’una identitat visual pròpia i fer-lo fàcilment identificable per als infants i les seves famílies quan acudeixen a qualsevol centre de la Corporació, tant en l’àmbit de l’atenció primària com hospitalària.
El projecte va començar l’any passat amb la creació d’un grafisme específic per al servei de Pediatria, que progressivament s’ha anat incorporant als diferents espais de la Corporació mitjançant vinils. El mateix grafisme s’ha traslladat també a la uniformitat dels professionals que treballen en l’àmbit de la pediatria, de manera que espais i professionals comparteixen una mateixa identitat visual.
Els motius gràfics estan inspirats principalment en animals marins i altres elements vinculats al mar i van acompanyats de la frase “El mar que estimo”. La proposta busca també posar en valor l’entorn on es troben els diferents Hospitals, distribuïts al llarg del litoral de l’Alt Maresme i la Selva Marítima.
Aquesta imatge comuna permet identificar la pediatria de la Corporació a tot el territori, des de Calella fins a Tossa de Mar, i contribueix a transmetre una identitat compartida entre els diferents equips que atenen la població infantil.
Més enllà de l’aspecte visual, la iniciativa també vol contribuir a reforçar el sentiment de pertinença dels professionals i oferir als infants uns espais més propers i fàcilment reconeixibles.
- Tres homes n'agredeixen un altre a Girona per robar-li el mòbil i descobreixen un dels lladres amagat entre escombraries
- El cap de la Policia Local de la Jonquera denunciarà la Seguretat Social després de denegar-li la jubilació
- La batalla d’aura arriba a Girona: «Això de què va?»
- Segueix el final del mercat de fitxatges: última hora del Girona, Segona Divisió i les grans lligues
- Mas Pou: quaranta anys al ritme de la cuina de «xup-xup»
- Una àvia de 70 anys, la persona amb més aura de Blanes
- Montilivi pot veure l’equip amb més valor de mercat de Segona
- El Girona no col·loca a Ounahi, però lliga Carles Pérez (Celta)