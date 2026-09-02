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La Corporació de Salut del Maresme i la Selva unifica la imatge de pediatria a tots els centres

La nova identitat visual, inspirada en animals marins i en l’entorn litoral, facilita que infants i famílies reconeguin els espais pediàtrics de Calella a Tossa de Ma

Imatges de les sales d'espera i consultoris de Calella, Blanes, Lloret, Tossa, Palafolls i Malgrat

Imatges de les sales d'espera i consultoris de Calella, Blanes, Lloret, Tossa, Palafolls i Malgrat

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Imatges de les sales d'espera i consultoris de Calella, Blanes, Lloret, Tossa, Palafolls i Malgrat / Corporació de Salut del Maresme i la Selva

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Redacció

Redacció

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha finalitzat el projecte d’unificació de la imatge del servei de Pediatria, una iniciativa que té com a objectiu dotar el servei d’una identitat visual pròpia i fer-lo fàcilment identificable per als infants i les seves famílies quan acudeixen a qualsevol centre de la Corporació, tant en l’àmbit de l’atenció primària com hospitalària.

El projecte va començar l’any passat amb la creació d’un grafisme específic per al servei de Pediatria, que progressivament s’ha anat incorporant als diferents espais de la Corporació mitjançant vinils. El mateix grafisme s’ha traslladat també a la uniformitat dels professionals que treballen en l’àmbit de la pediatria, de manera que espais i professionals comparteixen una mateixa identitat visual.

Els motius gràfics estan inspirats principalment en animals marins i altres elements vinculats al mar i van acompanyats de la frase “El mar que estimo”. La proposta busca també posar en valor l’entorn on es troben els diferents Hospitals, distribuïts al llarg del litoral de l’Alt Maresme i la Selva Marítima.

Aquesta imatge comuna permet identificar la pediatria de la Corporació a tot el territori, des de Calella fins a Tossa de Mar, i contribueix a transmetre una identitat compartida entre els diferents equips que atenen la població infantil.

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Més enllà de l’aspecte visual, la iniciativa també vol contribuir a reforçar el sentiment de pertinença dels professionals i oferir als infants uns espais més propers i fàcilment reconeixibles.

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