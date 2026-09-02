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Lloret de Mar ha dut a terme més d’un centenar de serveis de bany adaptat al llarg d’aquest estiu

L'Ajuntament ha incorporat un assistent sociosanitari a la platja de Lloret, que ha ajudat a 126 persones amb mobilitat reduïda a gaudir del mar durant l'estiu

El tècnic sociosanitari que s'ha dedicat exclusivament a les tasques d'assistència al bany

El tècnic sociosanitari que s'ha dedicat exclusivament a les tasques d'assistència al bany / Ajuntament de Lloret de Mar

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Redacció

Redacció

Lloret de Mar

Les platges de Lloret i Fenals han registrat aquest estiu 126 banys adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. segons les xifres recollides fins al 25 d’agost. L'Ajuntament, com a principal novetat, va incorporar el passat 15 de maig a un assistent sociosanitari a la platja de Lloret. Al llarg de la temporada, els professionals del servei de bany adaptat han ajudat persones amb mobilitat reduïda a entrar i sortir de l’aigua amb seguretat i comoditat.

El tècnic sociosanitari s'ha dedicat exclusivament a les tasques d'assistència al bany, servei que s'ha acompanyat amb nous materials, com pèrgoles, passeres flexibles de tipus catifa enrotllable, cadires amfíbies i lliteres. El servei disposa, a més, de grues per facilitar el traspàs dels usuaris mitjançant arnesos específics, i continuarà funcionant durant tot el mes de setembre.

Usuari del servei de bany adaptat a Lloret de Mar

Usuari del servei de bany adaptat a Lloret de Mar / Ajuntament de Lloret de Mar

Per coordinar el servei, el bany adaptat a la platja de Fenals es pot reservar sol·licitant cita prèvia a través de l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics, ja que el tècnic sociosanitari es troba a la platja de Lloret.

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La regidora de Platges, Cristina Aymerich, ha valorat positivament la incorporació del nou tècnic sociosanitari, que, segons ha explicat, “ha permès donar un millor servei a persones amb mobilitat reduïda, per tal que puguin gaudir d’un bany segur i en les millors condicions”. Aymerich també ha destacat que “s’ha dut a terme més d’un centenar de banys adaptats” i ha assenyalat que la voluntat de l’Ajuntament és “seguir ampliant les prestacions d’aquest servei”.

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