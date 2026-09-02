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Lloret de Mar estudia "diferents estratègies" per mantenir l'atractiu turístic tot i les onades de calor

L'alcalde aposta per naturalitzar espais i crear més zones d'ombra

La platja de Lloret de Mar plena de banyistes, gandules i para-sols aquest juliol

La platja de Lloret de Mar plena de banyistes, gandules i para-sols aquest juliol / Aleix Freixas (ACN)

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Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Lloret de Mar

L'Ajuntament de Lloret de Mar està treballant en "diferents estratègies" per garantir que la destinació turística manté el seu atractiu tot i l'increment de temperatures. El fet que cada vegada siguin més freqüents les onades de calor podria ser un desincentiu a l'hora d'atraure visitants al municipi. Per això, l'alcalde Adrià Lamelas ha explicat que "cal actuar i estar preparats" per tenir una infraestructura turística que pugui acollir els visitants mentre hi hagi episodis d'altes temperatures. Algunes de les primeres accions són "crear més espais d'ombra, més refugis climàtics i naturalitzar zones urbanes". Això hauria de permetre baixar la temperatura i garantir que els turistes segueixen passejant pels carrers comercials.

Aquest estiu les onades de calor i les nits tòrrides han estat un constant a Catalunya i les comarques gironines, deixant poca treva a tots els habitants. Però un altre col·lectiu que ha patit les conseqüències de la calor han estat els turistes. Visitants de països que habitualment es troben amb temperatures més moderades han sentit el xoc tèrmic en les seves estades. De moment, els empresaris estan a l'espera de veure si la temporada vinent aquestes onades de calor tenen un efecte en les reserves.

Mentrestant, l'Ajuntament de Lloret de Mar assegura que ja treballa amb diferents estratègies per mitigar-ho. L'alcalde afirma que l'objectiu és mantenir l'atractiu turístic malgrat les elevades temperatures i la manera d'aconseguir-ho és aconseguir mitigar-les a la via pública.

Per això Adrià Lamelas ha assegurat que treballen per "renaturalització" dels espais públics i "reduir l'asfalt". De fet, diversos estudis alerten que l'asfalt és capaç de retenir l'escalfor que hi ha a l'ambient i anar-lo alliberant al llarg de la jornada fins i tot quan el sol s'ha post. És un dels principals elements de les anomenades illes de calor, que comporten un increment de les temperatures en les zones urbanitzades en comparació amb les zones agrícoles o forestals.

Per contra, els arbres i les plantes permeten revertir aquesta situació i reduir la temperatura. Lamelas assegura que volen aconseguir eliminar asfalt i posar més verd en tot el municipi però aquests projectes cal plantejar-los bé i suposen una inversió elevada. Per això, en paral·lel, treballa per generar més espais d'ombra de forma ràpida per tal que els visitants -i també els locals- puguin estar més frescos a fora. A més, també treballen per ampliar la xarxa de refugis climàtics per tal que puguin donar resposta als habitants i als turistes que estiguin a Lloret de Mar mentre hi hagi episodis de temperatures elevades. "Cal actuar i estar preparats", ha assegurat el batlle de Lloret de Mar.

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En aquest sentit, considera que "totes les destinacions turístiques" haurien de treballar en aquesta línia per mantenir l'atractiu turístic a la temporada d'estiu, tot i l'increment dels registres en els termòmetres. Aquest conjunt d'estratègies combinat amb l'increment d'estades en els mesos de primavera i tardor permet que la destinació pugui allargar la temporada turística i oferir feines més estables, regulars i de més qualitat.

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