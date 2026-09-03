«Cap tradició pot estar per sobre del respecte als animals»: protesta contra els correbous de Vidreres
La concentració serà el dissabte a les quatre de la tarda, davant de la plaça dels correbous
Les associacions FreeTheAnimals_269, Girona Animal Save, We the Free Maresme i AnimaNaturalis han convocat aquest dissabte 5 de setembre una concentració contra els correbous de Vidreres. La protesta tindrà lloc a les 16:00 hores davant de la plaça on se celebren aquests actes, amb el lema «No més esdeveniments amb animals a Catalunya».
Les entitats reclamen «la fi dels correbous a Catalunya» i «l'abolició dels espectacles amb animals». Segons les organitzacions convocants, els animals que participen en aquestes activitats estan exposats a «situacions de por, estrès i patiment» amb finalitats d'entreteniment. La protesta posa el focus en Vidreres, municipi que les associacions assenyalen com «l'únic de la província de Girona on se celebren correbous». També qüestionen «el suport institucional i el finançament públic» dels actes i reclamen que els recursos públics es destinin a activitats festives que no impliquin animals, i afirmen que «Cap tradició pot estar per sobre del respecte als animals».
La concentració coincidirà amb el lloc previst per a la celebració dels correbous, una hora abans de l'esdeveniment d'aquest dissabte en el marc de la Festa Major de Vidreres. Les entitats animalistes han escollit aquest moment per fer visible la seva oposició a l'espectacle i reclamar-ne la prohibició a Catalunya.
Les entitats recorden que Catalunya va prohibir les corrides de toros l'any 2010, una prohibició que posteriorment va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional. Consideren que el debat sobre els espectacles taurins també ha d'incloure els correbous. «No entenem que en ple segle XXI se segueixi permetent que un animal sigui utilitzat per a la diversió d'una multitud. La por i la tortura no es poden convertir en espectacle», assenyalen les organitzacions convocants.
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