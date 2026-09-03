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Tossa de Mar estrena l'ampliació de la residència Túrsia i la Selva passa a ser la comarca amb més inversió europea

Moreno destaca que ja s'han creat 3.200 noves places aquesta legislatura a Catalunya i manté l'objectiu de les 6.000

Usuaris de la residència Túrsia de Tossa de Mat

Usuaris de la residència Túrsia de Tossa de Mat / Gerard Vilà (ACN)

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Gerard Vilà / ACN

Gerard Vilà / ACN

Tossa de Mar

Tossa de Mar ha estrenat aquest dijous l'ampliació de la residència Túrsia que ha costat 1,8 milions d'euros finançats amb fons Next Generation. Amb aquests, ja són més de 10 els milions d'inversió europea que s'han destinat a la comarca, la que més n'ha rebut en matèria de residències. Les noves instal·lacions contemplen, a més, un espai de centre de dia per a usuaris que dormen a casa seva. Des de l'Ajuntament de Tossa assenyalen que es tracta d'una ampliació "molt important" per l'envelliment que pateix la població, mentre que el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, destaca que, de moment, ja s'han creat 3.200 places aquesta legislatura i manté l'objectiu de les 6.000 abans que acabi el mandat.

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