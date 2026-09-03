La unitat canina de la Policia Local de Blanes aixeca 377 actes i deté sis persones en un any
El cos afegeix una nova gossa entre els efectius per reforçar el model de proximitat
La unitat canina de la Policia Local de Blanes ha aixecat 377 actes i ha detingut sis persones en un any de funcionament. Així ho ha explicat l'alcalde de la ciutat, Jordi Hernández, qui ha garantit que el cos els permet fer una tasca "preventiva" molt important però també permet arribar a delinqüents que fins ara passaven desapercebuts. "Quan la gossa marca, és perquè ha detectat alguna cosa", explica l'inspector en cap del cos, Francisco Javier Jarillo. El cap de la policia fa un balanç satisfactori d'aquest primer any de funcionament de la unitat canina i per això han decidit incorporar-hi una segona gossa amb un agent encarregat. A partir d'ara, el cos local comptarà amb l'Eris i la Liwa.
El cap de la Policia Local de Blanes, Francisco Javier Jarillo, ha explicat que el seu projecte de desplegament de policia de proximitat contemplava sumar-hi una unitat canina. Per això agraeix l'aposta que va fer el govern local per tenir el primer agent caní després de més d'una dècada que la unitat desaparegués del cos local. Un any després de la seva incorporació, l'Eris i el seu company de la unitat K-9, Juanma, han aconseguit aixecar 377 actes i detenir sis persones per delictes contra la salut pública.
Jarillo detalla que un dels punts forts d'aquesta unitat canina és que poden detectar algunes de les persones que estan de pas per Blanes però que porten substàncies il·legals a sobre. "Fins ara fèiem controls a l'estació de tren però comporta temps detectar persones susceptibles de portar droga a sobre", explica l'inspector en cap. Amb la unitat canina, aquesta tasca se simplifica perquè l'Eris passeja entre la gent i quan sent una olor, marca la persona en concret. "Quan la gossa marca, és perquè ha detectat alguna cosa", assegura Jarillo.
Per altra banda, l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, assegura que la unitat canina permet mostrar "un vessant més de proximitat i simpàtica" de la policia local. "Permet tenir un contacte més directe amb comerciants, veïns i infants quan veuen la patrulla al carrer", explica Hernández.
Després de demostrar el bon resultat que ha aconseguit l'Eris en només un any, el cos local ha decidit incorporar-hi un segon agent: la Liwa. En aquest cas, anirà acompanyada de Gurpinder, un agent que ja havia entrat al cos local ara fa un any i que tenia la gossa a casa amb qui va decidir a títol personal fer la formació de gossa detectora i el curs de guia caní.
Aprofitant aquesta circumstància, el cos ha decidit passar l'agent Gurpinder a la unitat canina i que ell i la seva gossa passin a ser el segon binomi de la unitat K-9. L'inspector en cap de la Policia Local de Blanes assegura que van veure que una sola patrulla a la unitat "presentava moltes limitacions" i per això han apostat per tenir-ne una segona. "Ara podrem cobrir de manera molt més completa els serveis de la unitat", afegeix Jarillo.
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