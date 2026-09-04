L’alcalde de Lloret aprova un nou decret que obliga la Policia Local a fer hores extres de manera indefinida
Els sindicats policials qualifiquen el decret com a «injust i desproporcionat» i anuncien que el portaran als jutjats
L’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha aprovat un nou decret que prorroga de manera indefinida l’obligació dels agents de la Policia Local a fer hores extraordinàries, segons denuncien els sindicats policials CSIF i SIP-Fepol.
La nova ordre dona continuïtat al decret aprovat el mes de juliol, que obligava els agents a realitzar serveis extraordinaris fins al 31 d’agost. Ara, l’Ajuntament manté aquesta obligació sense establir una data concreta de finalització. L’inspector en cap de la policia ho justifica degut a les baixes que hi ha actualment al cos i amb l’objectiu de garantir un «servei òptim». La Policia Local havia deixat de fer hores extres el mes de maig com a mesura de pressió per forçar el consistori a renovar el conveni laboral, caducat des del 2012.
Els sindicats policials han qualificat els decrets com a «injustos i desproporcionats», sobretot tenint en compte que l'equip de govern del PSC «sempre ha manifestat tenir un caire progressista i recolzar els treballadors». En aquest sentit, afirmen que els seus serveis jurídics estan treballant per recórrer els dos decrets als jutjats de Girona. Mentrestant, els sindicats acusen l’Ajuntament de «falta de voluntat real a l’hora de negociar», i asseguren que el consistori atribuïa la falta d’avenços a una qüestió de caire legal.
Segons CSIF i SIP-Fepol, els informes jurídics que va encarregar l'Ajuntament sobre aquesta qüestió han avalat la seva via per superar la massa salarial de forma legal. Consideren que els dona la raó al que van defensar des de l’inici de les negociacions al mes de març; que es podia superar aquest topall sense cometre cap il·legalitat. Expliquen que l’Ajuntament sempre havia defensat la impossibilitat de negociar cap tipus d’increment retributiu si això suposava superar els límits de la massa salarial.
Segons els sindicats policials, ordres com aquesta «afecten directament un col·lectiu sotmès a una forta pressió que, lluny d’oferir un servei de seguretat, provoquen malestar entre els agents i una prolongació en el temps del problema que afecta directament a la seguretat de la ciutadania als carrers de Lloret de Mar».
L’Ajuntament defensa la seva gestió
Des de l’Ajuntament expliquen que a finals de juliol van arribar a un acord amb els sindicats majoritaris per renovar el conveni laboral i «satisfer les necessitats de la plantilla». Afirmen que els representants sindicals de la policia no van convocar la seva plantilla fins el 12 d’agost, i asseguren que ho van fer «per renegar del pacte explicat esbiaxadament». A més, denuncien que han esperat fins el 2 de setembre per demanar reunió amb l’alcalde «havent deixat passar l’estiu amb la possibilitat que succeeixi un fet greu que posés en risc la ciutadania».
En aquest sentit, l’Ajuntament assegura que els representants sindicals «van prioritzar les diferents mesures de pressió per davant de la seguretat de les persones en mesos molt complexes com són els d’estiu», tot i que el consistori havia presentat propostes, assenyalen, i una de les quals havia estat treballada exclusivament amb representats de la policia.
Segons l’Ajuntament, aquesta proposta, que anava dirigida a tots els treballadors, destinava al voltant del 80% dels increments econòmics als agents de seguretat. Tot i això, asseguren que ho van declinar sense cap contraproposta «i amb la intenció que la situació s’anés demorant». Un fet, que segons el consistori denota «la clara perillositat de l’actitud dels representats sindicals».
L’Ajuntament creu que amb aquest fet es va traspassar una línia vermella, que ha comportat l’aprovació del nou decret. «L’alcalde va haver d’exercir la seva obligació i utilitzar tots els mecanismes legals a les seves mans per garantir la seguretat de tots i cadascun dels veïns de Lloret i així es farà ininterrompudament fins que arribi el sentit comú», ha sentenciat Alejandro Pérez, regidor de la mesa negociadora.
A més, Pérez recorda que aquest decret no s’ha portat a terme perquè la policia renunciï a fer hores extres com a mesura de pressió, sinó que «va dirigit a solucionar els dèficits que provoca, en matèria de seguretat, l’increment de baixes i indisposicions des que van iniciar les negociacions». L’Ajuntament assenyala que actualment hi ha un 44,95% de baixes.
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