La Policia Local de Blanes deté el conductor d’un vehicle amb 21,5 quilos de marihuana amagats en caixes que simulaven regals
Els agents van localitzar els cabdells, envasats al buit, durant un control de pas a la GI-600
La Policia Local de Blanes ha detingut el conductor d’un vehicle en què els agents van localitzar 21,5 quilos de marihuana durant un control de pas a la carretera GI-600, que uneix el municipi selvatà amb Tordera. La intervenció es va produir aquest dijous al matí, quan els agents van aturar i identificar un vehicle.
Durant la inspecció, els policies van descobrir diverses caixes distribuïdes per l’interior del vehicle i la sorpresa va arribar quan les van obrir: contenien cabdells de marihuana. La droga estava envasada al buit i amagada dins de caixes decoratives que simulaven paquets de regal.
Segons ha pogut saber Diari de Girona, les caixes haurien estat tractades interiorment amb escuma aïllant en esprai, que en expandir-se permetia segellar l’interior i dificultar que l’olor de la droga sortís a l’exterior.
En total, la Policia Local de Blanes va intervenir 21,5 quilos de marihuana.
El conductor del vehicle, un home d’origen albanès, va ser detingut arran de la troballa i passarà aviat a disposició judicial.
Fonts municipals consultades, però, només han confirmat oficialment la quantitat de droga intervinguda, 21,5 quilos de marihuana, sense facilitar de moment més detalls sobre l’operatiu o la investigació.
L’actuació es va dur a terme durant un control de pas a la GI-600, dins del terme municipal de Blanes, en una intervenció que va permetre retirar del circuit il·lícit de droga.
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