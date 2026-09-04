Tossa de Mar consolida el seu programa de benestar a la platja amb gairebé 3.000 participants
L'aquagym lidera la participació amb 1.413 assistents, seguit pel ioga i el taitxí, en una iniciativa que es consolida al municipi
Tossa de Mar ha tornat a organitzar aquest estiu activitats de benestar a la platja del municipi. Amb 2.802 assistències, el programa de 2026 supera notòriament les xifres registrades l'any passat, de 2.142 participants, amb un augment del 33%, i un 65% respecte a l'any 2024.
L'aquagym ha estat l'activitat amb més participació de les organitzades durant l'estiu, amb 1.413 assistents i una mitjana de 94 persones per sessió. El 7 d'agost, dia amb millors dades, van arribar a aprofitar el servei 142 persones. El ioga ha sumat 998 participants al llarg de les sessions fetes durant el mes d'agost, amb una mitjana de 52 persones per sessió. Per la seva banda, el taitxí ha comptabilitzat 391 participants, amb una mitjana de gairebé 49 persones per sessió.
Un dels aspectes més destacats del balanç d'enguany és, novament, la participació majoritàriament femenina, que representa aproximadament el 90% del total, xifra que segons l'Ajuntament "posa de manifest especialment l'interès de les dones per una programació vinculada a l'activitat física, la salut i el benestar en un entorn a l'aire lliure".
- La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
- L’empresa de Torroella Enplater guanya un premi internacional per crear un envàs de plàstic més reciclable
- Enric Auquer: 'Si uns nois catalans acaben radicalitzant-se, penso quina responsabilitat hi tinc jo
- El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden 'a zero' i ja no obriran a la tardor
- Mor un ciclista en un accident a Cabanelles
- Rescaten un excursionista severament indisposat en una ruta a Queralbs
- Cárcel: “Jo volia quedar-me amb tota la plantilla sabent que, d’entrada, no se’n volia quedar cap”
- Els quatre restaurants més populars de Girona per a la tornada a la rutina