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El correbous de Vidreres viu una 40a edició amb èxit multitudinari

Una vintena de persones van protestar, denunciant «la tortura» que pateixen les vaques

Les imatges del Correbous de Vidreres

Les imatges del Correbous de Vidreres

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Les imatges del Correbous de Vidreres / David Aparicio

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

Vidreres està immers en la celebració de la Festa Major d’enguany i avui ha viscut un dels actes més esperats. Es tracta del correbous, una tradició arrelada al municipi i singular a la demarcació, ja que és l’únic espectacle que encara se celebra amb la participació d’animals. A més, enguany el correbous ha celebrat la seva quarantena edició i, com és habitual, ha omplert de gent l’esplanada del pavelló. Un espai que s’ha convertit en «la Monumental de Vidreres».

L’acte s’ha desenvolupat sense incidències, segons afirmen fonts de l’Ajuntament. Malgrat la tarda calorosa al municipi selvatà, el recinte ha estat ple de gom a gom d’assistents que han volgut seguir el correbous des de les graderies instal·lades per a l’ocasió, i també d’aquells que s’han animat a baixar a la pols.

Una vintena de manifestants

Abans del correbous, també hi ha hagut una manifestació que en demanava l’abolició. Segons ACN, una vintena de persones de diferents entitats ecologistes han protestat amb pancartes i banderes en contra de l’ús dels animals per «entretenir unes quantes persones», denunciant «la tortura» que pateixen. A més, han assenyalat que «és una vergonya que això segueixi passant al segle XXI».

Des de l’organització dels Correbous Vidreres asseguren que «no hi ha cap debat al poble» i lamenten que la majoria dels que protesten «no han estat mai» en un dels correbous. A banda, recorden que cada vaca surt deu minuts i no torna a córrer fins a l’endemà. Demà, els correbous seguiran amb les vaques recorrent els carrers del poble fins a la plaça i amb el posterior correbous infantil, que es fa amb inflables.

Les darreres activitats festives

Els actes van començar dijous i avui ja encaren els dos darrers dies d’activitats. Després de viure la Botifarrada Popular, el pregó, la presentació d’Hereus i Pubilles i concerts com els d’Amics de les Arts, Banda Neon, Mon DJ i The Tyets, només queda demà i dilluns per donar per conclosa la festivitat a Vidreres.

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Malgrat tot, encara queden les darreres activitats abans que dilluns la Festa Major conclogui amb el Ball de Vetlla, posant punt final als cinc dies d’activitats que han omplert els carrers del municipi de festa durant la celebració de la Festa Major 2026.

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