Entitats animalistes protesten pels Correbous a Vidreres, però l'organització diu que "no hi ha debat" al poble
Uns 20 membres s'han situat a l'entrada del recinte amb pancartes denunciant "la tortura" que pateixen les vaques
Gerard Vilà (ACN)
Una vintena de persones de diferents entitats ecologistes han protestat a Vidreres (Selva) en l'inici dels Correbous que se celebren al poble cada festa major. Amb pancartes i un megàfon s'han situat just a l'entrada del recinte per denunciar "la tortura" que pateixen els animals i assenyalen que "és una vergonya que això continuï passant al segle XXI". "Cap tradició justifica fer servir un animal per l'entreteniment d'uns pocs", assenyalen. Per la seva banda, des de l'organització dels Correbous Vidreres asseguren que "no hi ha cap debat al poble" i lamenten que la majoria dels que protesten "no han estat mai" en un dels correbous. A banda, recorden que cada vaca surt deu minuts i no torna a córrer fins a l'endemà.
El públic que s'ha acostat aquest dissabte a veure els correbous de Vidreres s'han trobat amb l'habitual protesta de les entitats animalistes a l'entrada. Amb pancartes i banderes en contra de l'ús dels animals han denunciat que utilitzar-los per "entretenir unes quantes persones" és una forma de tortura. Aitzabel Sáenz és una de les membres de les diferents associacions que han convocat la protesta. Assenyala que parteixen del "principi ètic del veganisme", que implica "no fer servir els animals per cap motiu.
Sáenz considera que el que passa a dins de la plaça és "una aberració" i diu que cap tradició o entreteniment pot justificar-ho. Per això ha tornat a reclamar als polítics que no subvencionin "cap forma de tauromàquia". En aquest sentit, ha criticat l'Ajuntament de Vidreres per continuar permetent l'acte i ha assegurat que seguiran manifestant-se mentre es continuï celebrant el correbou.
En canvi, des de l'organització carreguen contra les entitats perquè "no saben el que passa a dins de la plaça" i que "en cap cas hi ha maltractament". "Cada vaca pot córrer deu minuts i després no torna a sortir fins al cap de 24 hores", assenyala Jordi Vilabosch, vicepresident de l'Associació Correbous Vidreres.
Vilabosch assenyala que cada any tenen més gent i que és habitual que molts es quedin sense poder entrar. "Tenen dret de fer la manifestació, però nosaltres estem de festa major i tothom que ve sap i veu que no hi ha cap mena de maltractament", diu Vilabosch.
A més, des de l'organització recorden que el desembre de 2021 es va fer una consulta per decidir si se seguia amb els correbous, que Vilabosch assegura que és una tradició. "Es va votar i es va decidir que sí per una gran majoria. Vidreres va votar continuar amb els correbous", remarca.
Però les entitats critiquen que es va tractar d'una consulta en la qual va participar molt poques persones, unes 1.700 de les prop de 7.000 que té el poble. El 53% dels qui van votar van aprovar continuar amb els correbous. Unes xifres que no convencen les entitats que, a més, asseguren que "no es justifica fer una consulta per utilitzar els animals".
Aquest diumenge els correbous seguiran a Vidreres amb les vaques recorrent els carrers del poble fins a la plaça i el posterior correbou infantil que es fa amb inflables.
- Enric Auquer: 'Si uns nois catalans acaben radicalitzant-se, penso quina responsabilitat hi tinc jo
- Mesos de conflicte als portals del Mercadal de Girona: «Ja no vivim els espais comuns amb normalitat»
- L'aigua de mar no cura: Els metges gironins alerten de conferències sense aval científic en un congrés a Llançà
- Un jubilat denuncia una retallada permanent de la pensió tot i haver cotitzat 45 anys: «Vaig començar a treballar als 14 anys»
- L’alcalde de Lloret aprova un nou decret que obliga la Policia Local a fer hores extres de manera indefinida
- El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden 'a zero' i ja no obriran a la tardor
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Una quarantena de Tures es reuneixen a Olot per donar el tret de sortida a les festes