La Generalitat licita el projecte per millorar l’eficiència energètica en cinc túnels de la C-25
El Departament de Territori destina 5,5 milions d’euros a millorar l'eficiència energètica i incorporar energies renovables a cinc túnels de l'Eix Transversal
Redacció
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha tret a licitació el projecte constructiu per impulsar actuacions d’eficiència energètica en cinc túnels de la C-25, l’Eix Transversal. La redacció del projecte té un pressupost de 251.159,03 euros sense IVA i un termini previst de cinc mesos.
Les actuacions afectaran un tram de 31 quilòmetres, entre els punts quilomètrics 190 i 221, i comptaran amb una inversió prevista de 5,5 milions d’euros sense IVA. Els túnels es troben als municipis d’Espinelves, Sant Hilari Sacalm, Sant Sadurní d’Osormort, Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners.
El projecte estudiarà la implantació de sistemes de producció d’energia renovable amb tecnologia fotovoltaica i bateries d’emmagatzematge a cada túnel, amb una autonomia mínima de sis hores. També haurà d’incloure estudis energètics i lumínics, així com la possible substitució de la instal·lació elèctrica existent, incloent-hi cablejat i quadres.
Les actuacions previstes formen part dels programes d’eficiència, autogeneració i descarbonització de la xarxa viària de la Generalitat. La consellera Sílvia Paneque ha defensat que l’objectiu és “reduir el consum energètic i incorporar energies renovables” a les infraestructures públiques.
Els treballs es desenvoluparan en dues fases, segons la localització dels túnels. Les actuacions inclouen els dos túnels de Sant Julià, el túnel del Buc, el de les Comes i el de les Fosses.
- Enric Auquer: 'Si uns nois catalans acaben radicalitzant-se, penso quina responsabilitat hi tinc jo
- L'aigua de mar no cura: Els metges gironins alerten de conferències sense aval científic en un congrés a Llançà
- Un jubilat denuncia una retallada permanent de la pensió tot i haver cotitzat 45 anys: «Vaig començar a treballar als 14 anys»
- L’alcalde de Lloret aprova un nou decret que obliga la Policia Local a fer hores extres de manera indefinida
- El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden 'a zero' i ja no obriran a la tardor
- Una quarantena de Tures es reuneixen a Olot per donar el tret de sortida a les festes
- L’esperpèntic mercat del Girona
- Necrològiques del 4 de setembre de 2026