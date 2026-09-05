Mor un home de 78 anys mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar
Amb aquesta víctima, ja són 9 les persones que han mort a les platges del litoral gironí i 11 en el conjunt d’espais aquàtics de la demarcació
Un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort aquest dissabte mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar, segons ha informat Protecció Civil.
L’avís s’ha rebut a un quart de quatre de la tarda i, quan ha arribat el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), ha tret la víctima de l’aigua inconscient, li han practicat les maniobres de reanimació, però no han pogut salvar-li la vida. S’han mobilitzat tres unitats terrestres i una aèria del SEM, i tres unitats dels Mossos d’Esquadra, a més de la Policia Local del municipi selvatà.
Amb aquesta víctima, ja són 9 les persones que han mort a les platges del litoral gironí durant la temporada de bany d’enguany, des que el 15 de juny va començar la campanya.
A més, la xifra s’eleva fins a les 11 persones si es tenen en compte tots els espais aquàtics de la demarcació, on enguany, dues dones també van perdre la vida en piscines privades: el primer cas es va produir el 25 de juny en una piscina particular de Sant Antoni de Calonge i el segon, l’11 de juliol, a Llagostera.
A falta de deu dies per donar per acabada la campanya de bany, la demarcació acumula, per tant, quatre morts més per ofegament que durant tota la temporada de l’any passat, quan se’n van registrar set en el conjunt d e tots els espais aquàtics.
Des de Protecció Civil es recorda la importància d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Cal evitar banyar-se si un no es troba bé o si es nota cansament, i s’han de seguir sempre les indicacions del servei de socorrisme.
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