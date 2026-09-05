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Un motorista, greu després de patir un accident aquesta matinada a Maçanet de la Selva

Ha estat traslladat a l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

Ambulància del SEM

Ambulància del SEM / SEM

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Redacció

Girona

Un motorista ha resultat ferit greu aquesta matinada després de patir un accident al carrer de Cala-Mungó, Maçanet de la Selva.

El motorista ha estat traslladat a l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, on ha ingressat en estat greu. Els serveis d’emergències han intervingut en l’accident, les circumstàncies del qual no han transcendit.

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