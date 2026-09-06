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Hostalers de Tossa qüestionen la necessitat d’una nova oficina de turisme i demanen alternatives

Els empresaris de Tossa de Mar proposen reforçar un model d'atenció turística més digital i accessible abans de construir un nou edifici

L'oficina de Turisme de la platja, estrenada aquest estiu

L'oficina de Turisme de la platja, estrenada aquest estiu / Ajuntament de Tossa de Mar

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Redacció

Redacció

Tossa de Mar

L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa de Mar demana a l'Ajuntament del municipi que revisi el projecte de la nova oficina de turisme abans d’executar-lo i que estudiï altres alternatives per millorar l’atenció als visitants. L’entitat defensa que replantejar una inversió pública "no és un signe d’indecisió, sinó un exercici de responsabilitat", especialment quan la decisió implica recursos públics, ocupació d’espai urbà i despeses futures.

Els empresaris asseguren que no qüestionen la necessitat de tenir un bon servei d’informació turística, sinó que plantegen si la construcció d’un nou edifici és la millor actuació davant les necessitats del municipi. A més, recorden que Tossa ja disposa d’atenció presencial, i d’un punt de reforç durant l’estiu. L’entitat considera que abans de construir una nova infraestructura "caldria analitzar per què alguns visitants no localitzen o no utilitzen l’oficina actual i tenir en compte els canvis en els hàbits dels turistes i en la manera com busquen informació".

Per això, l'associació proposa reforçar un model d’atenció més digital i accessible, amb informació disponible des del mòbil, assessorament remot i eines multilingües, sense renunciar a l’atenció presencial. També planteja orientar part de la inversió a continguts actualitzats, connectivitat, accessibilitat i sistemes d’intel·ligència turística que permetin conèixer millor el perfil dels visitants, la mobilitat o l’ocupació. Els empresaris defensen que qualsevol eina tecnològica ha de tenir una utilitat concreta, un manteniment assumible i resultats que es puguin avaluar.

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L’associació també reclama conèixer la «factura completa» de la nova infraestructura, incloent-hi la construcció, l’equipament, el funcionament, el manteniment i les futures renovacions, i comparar aquesta opció amb la millora dels equipaments existents. Alhora, defensa que la política turística ha de tenir en compte la qualitat de l’espai públic i reclama participar en la revisió del projecte. Els empresaris consideren que reorientar la iniciativa no significaria renunciar a invertir en turisme, sinó buscar una fórmula que permeti reforçar els serveis, preservar l’espai públic i generar més oportunitats per al teixit local.

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