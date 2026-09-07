Santa Coloma de Farners homenatja les germanes Buxadé 90 anys després del seu assassinat
La presentació del llibre Moriren dues vegades, escrit per Antoni Tugores, ha servit per documentar la vida i el patimentque van patir abans de ser assassinades a Manacor
Santa Coloma de Farners ha homenatjat aquest dissabte, dia 5 de setembre, les germanes Daria i Mercè Buxadé Adroher, tot coincidint amb el 90è aniversari del seu assassinat. L’acte, organitzat per La Bulla amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, ha servit per recuperar i reivindicar la memòria de dues joves d’orígens colomencs que van ser assassinades per les tropes feixistes a Manacor la matinada del 5 de setembre de 1936.
Daria i Mercè Buxadé es van implicar activament en la lluita contra el feixisme durant els primers mesos de la Guerra Civil. Totes dues van participar com a voluntàries en l’expedició republicana a Mallorca, que tenia com a objectiu recuperar l’illa, aleshores en mans del bàndol franquista. Després de la retirada de les tropes republicanes de Mallorca, les dues germanes van ser detingudes i, juntament amb altres dones, van patir humiliacions públiques abans de ser assassinades a Manacor.
La seva història ha pogut ser recuperada, entre d’altres, a partir del diari personal d’una de les milicianes i d’una fotografia en què apareixen cinc de les dones que van ser vexades públicament abans de ser assassinades. Aquests documents han estat clau per a diverses investigacions que han permès identificar les dones que hi apareixen. Entre les primeres a ser reconegudes pels seus familiars hi havia les germanes Mercè i Daria Buxadé Adroher.
Una biografia i dues pedres de memòria
La jornada ha començat a la Biblioteca Joan Vinyoli amb la presentació del llibre Moriren dues vegades, una biografia de les germanes Buxadé escrita per Antoni Tugores. Posteriorment, familiars de Daria i Mercè han participat en una conversa moderada per Gemma Busquets, periodista especialitzada en memòria democràtica a les comarques gironines.
Un dels moments centrals de l’homenatge ha estat la col·locació, al carrer Pare Lluís Rodés, de dues pedres de memòria Stolpersteine dedicades a les germanes Buxadé.
L’acte també ha comptat amb els parlaments dels familiars, representants de La Bulla i les autoritats presents, a més d’una actuació musical de Carmes Vives, de Manacor. La jornada s’ha tancat amb la inauguració d’un mural commemoratiu dedicat a Daria i Mercè Buxadé, obra de l’artista Roc Blackblock, i amb un sopar popular.
A l’homenatge hi han assistit algunes figures públiques com la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Xesca Ramis; l’alcalde de Manacor, Miquel Oliver; l’alcalde de Santa Coloma de Farners, Pep Prat, així com familiars de les germanes Buxadé i representants de La Bulla.
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