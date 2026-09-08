La Corporació de Salut del Maresme i la Selva impulsa una campanya sobre la millora de la vacuna contra el pneumococ
Des d’aquest 2026, la població adulta rep la vacuna de 21 valents, que substitueix la de 20 valents i ofereix una protecció més àmplia contra la pneumònia i la meningitis
La vacuna està indicada en persones majors de 65 anys, majors de 18 anys amb factors de risc i nadons als 2, 4 i 11 mesos
Des dels centres d’atenció primària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva s’ha posat en marxa una campanya divulgativa per donar a conèixer la millora de la vacuna contra el pneumococ i incidir en la importància de vacunar-se entre les persones majors de 65 anys i majors de 18 anys amb factors de risc. Des d’aquest 2026, les dosis que s’administren a la població adulta han passat de 20 a 21 valents, fet que amplia la protecció davant la pneumònia i la meningitis, dues de les principals malalties que pot causar el pneumococ.
Per donar a conèixer aquesta millora, des de la Corporació s’ha elaborat material divulgatiu en format de vídeos i cartells per explicar els beneficis de la vacuna. Els cartells es distribuiran als centres d’atenció primària i a les residències i casals de gent gran dels diferents municipis de l’Alt Maresme i la Selva Marítima.
El risc de patir pneumònia o meningitis augmenta entre les persones majors de 65 anys, menors de 2 anys i persones que pateixen alguna malaltia crònica, com ara la diabetis tipus 2, o tenen un sistema immunitari feble. Una infecció per pneumococ pot provocar descompensacions glucèmiques o altres complicacions que requereixin ingrés hospitalari.
Com vacunar-se?
El calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya inclou la vacuna antipneumocòccica en infants als 2, 4 i 11 mesos i als 65 anys. També inclou recomanacions específiques per a majors de 18 anys amb factors de risc. Aquelles persones majors de 65 anys o amb factors de risc que encara no s’hagin vacunat poden fer-ho al seu centre d’atenció primària de referència, demanant hora a través de La Meva Salut o directament al CAP. En el cas de les persones que viuen en residències geriàtriques, no han de demanar hora al CAP; la vacuna s’administrarà, de manera voluntària, en el mateix centre residencial, coincidint amb la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 de la tardor.
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