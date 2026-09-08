La Fundació La Caixa col·labora un any més amb les entitats socials de Blanes
El Departament d'Acció Social de Blanes ha seleccionat l'associació MIFAS com a beneficiària d'una aportació per part de la Fundació La Caixa
La Sala de Plens de l'Ajuntament de Blanes ha allotjat aquest dimarts el lliurament d'una col·laboració econòmica que, un any més, ha fet la Fundació La Caixa a una entitat social del municipi. Aquest 2026 s'ha escollit MIFAS (Minusvàlids Físics Associats) perquè rebés una aportació de 5.000 €.
L'entitat financera s'havia compromès a donar suport social a la 41a Caminada Popular de la Nit de Sant Bonós celebrada el passat 15 d'agost, la primera de les activitats avançada que s'ha celebrat amb motiu de la Festa Major Petita, la Festa dels Copatrons Sant Bonós i Sant Maximià. Es tracta de l'esdeveniment més destacat del cicle festiu, a cavall entre el món de l'esport i el lleure, amb un component 100% blanenc.
Ara, la Fundació La Caixa ha fet efectiva l'aportació directa de 5.000 € a l'entitat que s'ha encarregat de triar el Departament d'Acció Social de l'Ajuntament de Blanes, que escull cada any l'entitat a la qual es destinen les aportacions. L'acte l'han encapçalat l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, acompanyat de la regidora d'Esports, Mònica Rabassa, que han rebut l'acompanyament del president de MIFAS, Artur Altabàss, i el director de Banca Institucions de CaixaBank, Ivan Tibau.
Tant l'alcalde de Blanes com la regidora d'Esports han agraït el gest solidari que ha tingut una vegada més l'entitat financera envers la població, que també es tradueix amb altres accions al llarg de tot l'any. D'altra banda, cal recordar que MIFAS ja va recollir el passat mes d'agost una primera aportació econòmica, en aquella ocasió fruit de les aportacions voluntàries fetes a l'hora d'inscriure's a la 41a Caminada Popular Nit de Sant Bonós.
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»
- De repartir amb carro a tenir 20 supermercats: la història de Novavenda
- La Generalitat deixa sense targetes moneder més de 8.000 famílies en situació d'extrema vulnerabilitat
- Necrològiques del 7 de setembre de 2026
- Frit Ravich invertirà més de 115 milions en una nova fàbrica a Maçanet i un centre logístic a Madrid
- El misteri del nínxol 76 de Roses: què va passar amb Julie Duée?
- Els docents desafien Educació: «És un avís»