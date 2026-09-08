L’Estat aprova mig milió d’euros per restaurar la muralla de Tossa
La intervenció d’emergència actuarà a les torres de les Hores, d’es Codolar i d’en Joanàs i en diversos trams del recinte per evitar despreniments
El Govern espanyol invertirà prop de 500.000 euros en unes obres d’emergència per millorar l’estabilitat del conjunt emmurallat de la Vila Vella de Tossa de Mar i garantir la seguretat de les persones. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, a proposta del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, la declaració d’emergència dels treballs, que assumirà directament el Ministeri de Cultura.
La intervenció s’executarà a través de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE) i permetrà actuar en diferents punts del recinte que presenten problemes de conservació. Els treballs es concentraran especialment en les torres de les Hores, d’es Codolar i d’en Joanàs, però també afectaran diversos trams de l’estructura.Les inspeccions han detectat esquerdes, juntes deteriorades i pèrdues de morter principalment a les parts superiors de les tres torres. Segons la informació facilitada per l’Ajuntament, una part dels elements afectats es van incorporar durant restauracions realitzades fa unes dècades. L’objectiu és assegurar l’estructura i els revestiments i reduir el risc que es produeixin despreniments que puguin afectar les persones. Els treballs també han de facilitar les futures actuacions de manteniment i conservació d’un dels principals elements patrimonials del municipi.
Actuacions més enllà de les torres
El projecte no es limitarà al conjunt emmurallat. També està prevista l’estabilització d’un talús rocós situat al peu del recinte, així com la reparació de diversos esglaons fracturats de l’accés al pas de ronda.Les actuacions aniran acompanyades d’un seguiment arqueològic, tenint en compte les característiques i el valor històric de l’espai. La intervenció també ha de permetre avançar en la recuperació de les zones afectades i facilitar-ne posteriorment la conservació.
L’alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals, considera que l’actuació representa «un pas molt important per garantir la seguretat i preservar un patrimoni històric excepcional» i remarca que el finançament no arribarà en forma de subvenció. El Ministeri assumirà directament l’execució i la gestió de les obres, una fórmula que, segons Pujals, ha de permetre agilitzar una intervenció d’aquesta complexitat.
Un pla per al conjunt de la Vila Vella
Paral·lelament a aquestes obres, el Ministeri continua treballant en la redacció del Pla director de la Vila Vella. L’Ajuntament defensa que aquest document ha de permetre que les diferents actuacions sobre el patrimoni no es facin de manera aïllada, sinó que responguin a una planificació conjunta.
Pujals assenyala que l’objectiu és que la Vila Vella disposi per primera vegada d’un pla de manteniment, conservació i ús que serveixi de guia durant els pròxims anys. El consistori assegura que continuarà coordinant-se amb els equips tècnics i les administracions competents per seguir l’estat del recinte i impulsar les intervencions que siguin necessàries per preservar-lo.
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