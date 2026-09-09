Blanes prepara la Diada amb la hissada de la Senyera i una ofrena floral al monument a Lluís Companys
La programació oficial de la Diada a Blanes comença aquest divendres amb la interpretació en directe de l'himne per part de la cantant Sofia Benítez davant del consistori
Blanes està preparada per celebrar la Diada Nacional de Catalunya aquest divendres. Els actes institucionals començaran a les 10 hores amb la hissada de la Senyera des del balcó principal de l’Ajuntament. L’acte comptarà, per tercer any consecutiu, amb la interpretació en directe de l’himne de Catalunya a càrrec de la cantant Sofia Benítez, acompanyada pels músics de la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria.
A les 10:30 hores tindrà lloc l’ofrena floral institucional davant del Monument a Lluís Companys, situat a prop de la Roca de Sa Palomera i la plaça Catalunya. L’acte estarà acompanyat per una versió enregistrada d’Els Segadors.
La programació municipal finalitzarà a les 20 h al Banc dels Músics, amb una audició de sardanes a càrrec de la Cobla La Flama de Farners. Els actes commemoratius estan organitzats conjuntament pels Departaments de Fires i Festes i Alcaldia de l’Ajuntament de Blanes.
Activitats prèvies a la Diada
La programació inclou també activitats durant els dies previs a l’11 de setembre. Aquest dimecres a la nit tindrà lloc la 21a Marxa de Torxes, que començarà a les 21:30 hores amb una baixada musical des de l’esplanada del Jardí Botànic. A les 22 hores es farà el repartiment de torxes davant de l’Ajuntament i, a les 22:30 hores, s’iniciarà la marxa pels carrers del nucli històric fins al Monument a Lluís Companys.
En aquest punt es faran diverses ofrenes florals i la marxa continuarà fins al peu de les escales de Sa Palomera, on es farà la lectura d’un manifest i la posterior hissada d’una estelada al cim de la roca. L’activitat està organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural Selva Marítima, amb la col·laboració de S’Espurna.
La programació de la setmana de la Diada també inclou el cicle ‘Els Americanos de Blanes’, dedicat a les arrels indianes del municipi i previst durant tota la jornada de dijous, dia previ a l'11 de setembre.
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