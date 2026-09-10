Detenen un home després d’abordar una menor de 14 anys i fer-li tocaments a Lloret
Els fets van passar a l’estació d’autobusos i un dels conductors va ser clau: va alertar la Policia Local i va retenir inicialment el sospitós
La Policia Local de Lloret de Mar va detenir diumenge passat un home de 61 anys i nacionalitat belga com a presumpte autor d’una agressió sexual a una menor de 14 anys a l’estació d’autobusos de Lloret de Mar. Un conductor d’autobús va ser clau en l’actuació, ja que va alertar la policia després d’advertir la situació i va retenir inicialment el sospitós que s'havia ocultat en un bus.
Els fets van passar el diumenge 6 de setembre, cap a les vuit del vespre, a l'estació d’autobusos de Lloret de Mar. L'home s’hi va acostar i posteriorment la va tornar a abordar quan es trobava a la zona dels bancs de l’estació.
En aquell moment, presumptament li va fer tocaments als braços i a les cames i va intentar tocar-li les parts íntimes. La menor va aconseguir desfer-se de l’home. El cas l’ha avançat el digital Gironanotícies i l’ha pogut confirmar Diari de Girona.
El conductor alerta la policia
Un conductor d’autobús que es trobava a la terminal va advertir el que estava passant i va intervenir. El xofer va alertar immediatament la Policia Local de Lloret i, segons ha pogut confirmar aquest diari, va retenir inicialment el sospitós per evitar que marxés abans de l’arribada dels agents.
La intervenció del conductor va resultar determinant per activar ràpidament el dispositiu policial. Diverses patrulles de la Policia Local de Lloret de Mar es van desplaçar fins a l’estació després de rebre l’avís. El sospitós, però, va acabar intentant fugir de la zona coincidint amb l’arribada dels policies. Els agents el van localitzar i interceptar poc després al carrer dels Mestres, a poca distància de la terminal.
Posteriorment, el detingut va ser traslladat a dependències dels Mossos d’Esquadra.
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