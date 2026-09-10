Lloret de Mar celebrarà la Setmana de la Mobilitat amb transport públic gratuït i diverses activitats
Lloret de Mar tancarà diversos trams del Passeig Marítim per acollir diverses propostes entre el 16 i el 22 de setembre
Del 16 al 22 de setembre, Lloret de Mar celebrarà la Setmana de la Mobilitat, amb la premissa d’una manera de moure’s més sostenible i saludable. Durant tota la setmana, el transport públic serà gratuït a tot el municipi i s’han programat més d’una vintena d’activitats, entre pedalades, concerts, sorteigs, jocs i propostes esportives.
Del 17 al 20 de setembre es tancarà el tram del Passeig Marítim entre l’Ajuntament i el Museu del Mar perquè pugui acollir activitats com el “Mou-te bé” de RACC Mobilitat, adreçada als centres educatius, el dijous 17 i el divendres 18. També romandrà tancat el diumenge, amb motiu de la celebració del ‘Dia sense cotxes’, amb el tancament total del passeig, des de Just Marlés fins a Pau Casals.
El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, ha explicat que “hem preparat activitats on tothom tingui cabuda i sempre amb el mateix esperit: fomentar una mobilitat sostenible”. Una de les activitats més destacades serà la pedalada popular, que es farà el diumenge 20 de setembre, a les 11:00 hores. El punt de trobada serà la plaça de la Vila i els dorsals es començaran a repartir des de les nou, dues hores abans de l’inici. Els 400 primers tindran obsequis i totes les persones inscrites a través del formulari podran participar en el sorteig d’una bicicleta elèctrica.
En paral·lel, Lloret de Mar tornarà a ser seu de les Skate Series de Vert. Després d’acollir l’any passat la primera jornada, el municipi serà l’escenari de les finals, del 18 al 20 de setembre al pàrquing de Sa Caleta, a tocar de la platja.
- Càstig per a Asprilla: multa i targeta per ensenyar un lema religiós a la samarreta
- Girona, la capital mundial de l’ayahuasca
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines arrenca amb 250 alumnes nous
- Desnonen la masia de Cal Gras de Girona, ocupada des de fa més d'un any
- Sílvia Catà, cap dels Mossos d'Esquadra a Girona, dirigirà el cos policial a Catalunya
- Sabies que els romans van arribar molt a prop de casa nostra?
- Josep Vila: «Si Puigdemont torna com a president d’un partit, l’ANC no l’ha de preparar. No serem la crossa de ningú»
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»