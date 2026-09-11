L’explosió d’una bombona de butà en un pis obliga a desallotjar un centenar de veïns i deixa dos ferits lleus a Blanes
El foc ha calcinat completament un habitatge del barri d’Els Pins
Un centenar de veïns han hagut de ser desallotjats aquest divendres de matinada d’un bloc de pisos de Blanes arran d’un incendi i la posterior explosió d’una bombona de butà. El foc s’ha declarat poc després de les cinc en un habitatge del carrer d'Ignasi Iglesias del barri d’Els Pins i ha deixat dues persones ferides lleus.
Les flames s’han originat al segon pis d’un edifici de deu plantes. L’habitatge ha quedat completament calcinat i el foc també ha provocat danys al tercer pis i, en menor mesura, a la terrassa del primer.
En el moment de l’incendi no hi havia ningú ni al pis on s’ha declarat el foc ni a l’habitatge situat immediatament a sobre. Les causes que han provocat l’incendi encara es desconeixen.
Una de les persones ateses ha patit un tall al peu mentre abandonava l’edifici, mentre que una altra ha necessitat assistència després d’inhalar fum. Aquesta segona persona es trobava confinada al sisè pis mentre els Bombers treballaven a l’immoble. Cap de les dues ha resultat ferida de gravetat, una ha hagut de ser evacuada a l'hospital de Blanes.
L’incendi ha obligat a desallotjar preventivament unes 100 persones mentre els serveis d’emergències extingien les flames i comprovaven si el foc havia afectat altres habitatges. La majoria d'evacuats eren dels pisos superiors i els inferiors han quedat confinats, segons Bombers.
Fora de casa
La majoria dels veïns han pogut tornar als seus domicilis cap a quarts de vuit del matí, després que els Bombers de la Generalitat inspeccionessin l’edifici, retiressin el fum del forat de l'escala i descartessin riscos a la resta de pisos.
Els residents del segon i del tercer pis, però, no han pogut tornar als habitatges. El segon, on s’ha originat l’incendi, ha quedat totalment calcinat, mentre que el tercer també ha patit desperfectes. Segons els Bombers, han quedat precintats a l'espera de la visita de l'arquitecte municipal que haurà de determinar si hi ha afectacions estructurals.
El propietari del pis on s’ha declarat el foc no es trobava a l’habitatge durant l’incendi. La Policia Local l’ha localitzat a primera hora del matí i l’ha acompanyat posteriorment fins a l’immoble, informa l'ajuntament.
L’emergència ha mobilitzat 14 dotacions dels serveis d’emergències i seguretat: quatre de la Policia Local de Blanes, quatre dels Bombers, tres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i tres dels Mossos d’Esquadra.
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