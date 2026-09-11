El Lloret Drone Festival arrenca avui amb un espectacle especial per la Diada
El Lloret Drone Festival torna a la badia de Lloret de Mar aquest divendres i dissabte amb dos espectacles nocturns que utilitzaran 300 drons per crear figures coordinades al cel
Lloret de Mar acollirà aquest divendres 11 i dissabte 12 de setembre una nova edició del Lloret Drone Festival, amb dos espectacles nocturns a la badia que començaran a les 21:00 hores. Les dues sessions comptaran amb 300 drons i oferiran continguts diferents, amb temàtiques adequades per les dates i el territori.
Els espectacles de drons funcionen a partir de centenars d'aeronaus no tripulades que volen de manera coordinada i programada per formar figures i animacions al cel. Els moviments, la il·luminació i la música es sincronitzen per crear una seqüència visual que es pot seguir des de terra.
La sessió d'aquest divendres 11 de setembre, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, estarà dedicada a elements de la cultura catalana. Les figures aèries representaran símbols i tradicions vinculats a l'imaginari col·lectiu del país. L'espectacle de dissabte 12 canviarà de temàtica i tindrà el mar Mediterrani com a protagonista, amb referències a la seva biodiversitat, els paisatges, les tradicions marineres i les cultures que l'envolten.
Lloret de Mar va ser una de les primeres destinacions de l'Estat a apostar per aquest tipus d'espectacle, des de que va introduir aquest festival l'any 2022. L'Ajuntament defensa que el festival contribueix a reforçar la projecció turística del municipi i a generar activitat econòmica amb l'arribada de visitants. L'organització recomana seguir els espectacles des de la platja de Lloret o les zones habilitades, mirant en direcció al Castell d'en Plaja.
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